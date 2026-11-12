Plataformas de universidades por la pública condenan "la represión" de la huelga general y exigen medidas "efectivas"

Cargas policiales tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de la ciudad, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La tensión ha vuelto a apoderarse de Gran Vía tras la manifestación por la vivienda en esta jornada de huelga g - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Interuniversitaria, conformada por representantes de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC), ha condenado "rotundamente la represión y la violencia desmedida e injustificada" ejercida por la Policía Nacional durante este miércoles, día de la huelga general, y han exigido "medidas reales y efectivas" para que no vuelva a producirse.

En un comunicado, la plataforma ha advertido también de la represión durante el resto de las movilizaciones de las últimas semanas como manifestaciones "pacíficas" por la educación pública, la sanidad y la vivienda, construidas, a su juicio, por "una mayoría social organizada".

"Es intolerable que las unidades de intervención de la Policía hayan respondido a estas movilizaciones fracturando brazos y manos, arrastrando por el suelo, gaseando e incluso abriendo la cabeza a quienes estaban ejerciendo su derecho a una manifestación pacífica", han sostenido las plataformas.

En este sentido, han hecho alusión al informe jurídico elaborado por el equipo de la UCM por la Pública donde mostraron, hace dos semanas, que la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no sólo es desproporcionada, sino también viola sus propios protocolos de reglamento". Además, manifiestan que el comportamiento de la policía es "inaceptable".

Consideran que "el recurso constante y gratuito a las actuaciones coercitivas y violentas, con la excusa de mantener el orden", es una muestra clara de "la actitud del Estado y de los distintos gobiernos frente a la movilización y la lucha de la clase trabajadora".

Al hilo, han señalado que escoger "la cultura represiva y violenta sobre la convivencia y la garantía del derecho de protesta y manifestación" entraña "graves riesgos" para las libertades porque, a su juicio, "ninguna carga se produce sin una orden".

Por ello, han responsabilizado de esta "represión", por parte de "la Unidad de Intervención Policial (UIP)", a la delegada de Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, el delegado saliente, Francisco Martín Aguirre, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Exigimos que se pronuncien en lo ocurrido y tomen medidas reales y efectivas para que no vuelva a producirse tal violencia y represión contra el pueblo que se levanta para luchar por sus derechos", ha reivindicado la plataforma, que además han solicitado que se visionen las grabaciones, se investiguen los comportamientos y se tomen medidas "de inmediato".