La Plaza de Colón tendrá una pantalla gigante para seguir los partidos del Mundial

Archivo - La selección española masculina de fútbol sala, en un partido frente a la de Suiza. - RFEF - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, instalará una pantalla en la Plaza de Colón para seguir los partidos del Mundial y habrá una segunda, en Puente del Rey, si la selección española pasa a cuartos de final.

Lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha recordado que España se estrenará el lunes. La pantalla de Colón estará activa durante todos los partidos siempre y cuando se celebren antes de las 22 horas.

"Y luego a partir de cuartos de final, que esperamos, que estamos seguros de que vamos a estar ahí, incorporaremos una segunda pantalla en Puente del Rey para ver esos partidos de la selección española", ha deseado.