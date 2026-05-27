Archivo - La "plaza más calurosa de Madrid", en Malasaña, bajará los grados con árboles, sombras y pulverizadores de agua - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La bautizada como "la plaza más calurosa de Madrid", la céntrica plaza del Rastrillo, en Malasaña, bajará los grados este verano con más árboles, sombras y pulverizadores de agua, una reforma completada que ha sido visitada por la vicealcaldesa, Inma Sanz, junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

Sanz ha explicado que el estudio 'Urban Heat Snapshot', realizado en 2022, demandaba esta reforma al calificarla como "la plaza más calurosa de Madrid". Para "evitar esa isla de calor en esta zona del distrito Centro" se ha actuado con una inversión de 2,3 millones de euros con unos trabajos que no se quedan en la propia plaza sino que se han extendido a las aledañas Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana, esto es, 4.170 metros cuadrados para "mejorar la accesibilidad y, sobre todo, incorporar zonas estanciales y más verde".

"La remodelación ha incluido la supresión de las barreras arquitectónicas existentes y una importante mejora estancial que dota de mayor confort y calidad ambiental a todo el entorno", ha detallado la vicealcaldesa.

PLANTACIÓN DE 76 ÁRBOLES

Los trabajos han mantenido la plataforma única en las calles afectadas y han sumado la renovación de los pavimentos, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de la iluminación y la plantación de 76 árboles y más de 340 arbustos.

En la plaza del Rastrillo se ha llevado a cabo una reordenación del espacio que ha incluido la creación de un área estancial rodeada de árboles y el desplazamiento y mejora de la zona de juegos infantiles, que ahora está cubierta por una nueva estructura de sombra.

La plaza cuenta con una fuente ornamental circular de cuatro metros de diámetro y se ha colocado un elemento pulverizador de agua para el verano.

MÁS OBRAS EN MARCHA

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de la capital, el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento ha rehabilitado 42 plazas en toda la ciudad. En la actualidad se están remodelando otras cuatro plazas: Jacinto Benavente (Centro), América Española (Salamanca), Chamberí y Carabanchel.

Está previsto que en breve comiencen los trabajos en la plaza Mayor de Barajas y en la plaza Mercurio, ambas incluidas en el proyecto de remodelación del casco histórico de Barajas --ya en ejecución--, así como la plaza de Oporto (Carabanchel).