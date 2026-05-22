La plaza de Olavide se transforma en playa este sábado en un proyecto solidario contra la soledad no deseada

La plaza de Olavide se transforma en una playa malagueña para combatir la soledad no deseada. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Olavide se transforma en playa malagueña este sábado en un proyecto solidario la Fundación Harena contra la soledad no deseada, ha informado la organización en un comunicado.

La tercera edición de esta cita tendrá como principal reclamo una degustación de sardinas preparadas por espeteros procedentes de la Costa del Sol, unido a una barra solidaria cuya recaudación se destinará a la Fundación Harena.

El concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, inaugurará la jornada junto a la alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula. La actividad cuenta, como en ediciones anteriores, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Playa de Fuengirola, que prevé preparar alrededor de 3.000 raciones de espetos, unos 700 kilos de sardinas, a manos de 35 espeteros.

La plaza de Olavide estará ambientada con elementos vinculados al litoral andaluz y a la elaboración de los espetos como las barcas en las que se asarán las sardinas. La jornada contará con la actuación musical de Los Salvajes del Rebalaje.