El Pleno de Alpedrete debate este jueves la reprobación del alcalde por "justificar el asesinato machista" de una vecina

Archivo - El Ayuntamiento de Alpedrete - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALPEDRETE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete debate este jueves una iniciativa de los partidos de la oposición para reprobar al alcalde de la localidad, Juan Rodríguez (PP), por su "justificación pública de un asesinato machista".

La moción ha sido presentada por Unión Del Pueblo de Alpedrete (1), PSOE (2), Más Madrid (2), Podemos-IU (1) y una edil no adscrita, que suman un total de siete concejales, frente a los diez del equipo de Gobierno formado por PP (7) y Vox (3).

Una iniciativa que llega después del asesinato de una mujer de 60 años en el municipio a manos, presuntamente, de su marido, quien después se suicidó. Un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género contabiliza como un asesinato machista.

En un primer momento, el regidor de Alpedrete señaló que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no haber sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto". Tras ello, el primer edil subrayó su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentó que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas".

En la moción se incluyen seis acuerdos, entre ellos el de "reprobar formalmente" al alcalde "por sus declaraciones públicas justificando o suavizando un asesinato machista" y su "inmediata dimisión" como regidor por "volver a colocar" al pueblo "en el centro de la diana, provocando un escándalo como ya hizo con el intento frustrado del nombre de la plaza Francisco Rabal".

La polémica por estas declaraciones llegó hasta la política nacional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargando contra el regidor por negar el asesinato machista a su mujer, afirmando que "quien menosprecia" el impacto del machismo "no es digno de representar a la ciudadanía".

Poco después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayaba que el alcalde de Alpedrete fue "el más certero". "Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", subrayaba en la última sesión de control de la Asamblea de Madrid. Tras ello, desde Más Madrid y PSOE-M a nivel regional denunciaban su "negacionismo" frente a la violencia machista.

RECTIFICACIÓN

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alpedrete también instan al regidor a "realizar una rectificación pública inmediata, clara, explícita y sin matices", asumiendo la "gravedad del daño causado".

Asimismo exigen "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista, garantizando mensajes institucionales firmes, coherentes y alineados con la legislación vigente".

Finalmente, abogan en su moción por una "formación obligatoria en materia de violencia de género" conforme a las obligaciones recogidas en "la Ley Orgánica 1/2004 y el Pacto de Estado".