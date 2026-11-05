El Pleno de la Asamblea guarda minutos de silencio por la última víctima de violencia de género y por fallecidos de Urda

Archivo - Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha arrancado este jueves con dos minutos de silencio, uno por la última víctima de violencia de género en la región y otro por los fallecidos del accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha comenzado pidiendo este homenaje por la vecina de Carabanchel de 52 años asesinada presuntamente por su pareja el pasado 20 de octubre. El Ministerio de Igualdad lo confirmó como un caso de violencia machista dos días más tarde.

A continuación, ha llegado el turno del homenaje por los fallecidos del accidente entre un tren de AVE y de Iryo que cubría el trayecto Madrid-Sevilla. Entre los fallecidos se encuentran, entre otros, la exministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez.