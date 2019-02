Podemos acusa al PP de no conocer Metro porque "no lo usan" y Garrido le espeta que son "una catástrofe" en movilidad

Publicado 14/02/2019 11:05:25 CET

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Clara Serra, ha acusado al PP de no conocer la situación diaria de Metro de Madrid porque no lo "usan" y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, le ha espetado que son una "catástrofe en movilidad", que no pueden decir "cuántos kilogramos de amianto han quitado de las cocheras de la EMT" y el Gobierno regional se ha visto "obligado a abrirles expedientes".

Durante la sesión de Control al Gobierno, Serra ha preguntado a Garrido sobre la situación de Metro de Madrid, que no tiene "nada de incidencias puntuales" porque "su desastre no tiene nada de puntual que ha hecho la peor gestión de Metro en sus 100 años de existencia".

"Han llevado la empresa pública a la ruina. Ha disminuido su valor un 70 por ciento y el doble de deuda, con un 26 por ciento menos de trenes y contratan a 100 nuevos maquinistas cuando hace falta el triple. Por no hablar de la nefasta gestión del amianto y han cometido la negligencia de exponer a los trabajadores conociendo su existencia", ha criticado.

A su juicio, el último capítulo lo ha protagonizado el vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, diciendo que "hay más personas en los vagones pero que no se ha perdido el confort". "¿Ha visto lo que está pasando todas las mañanas en todos los andenes con miles de madrileños que vamos como sardinas en lata? Ustedes como uno usan el Metro no conocen el Metro", le ha espetado a Garrido.

En este punto, el dirigente madrileño ha afeado a Podemos que "cuando hay un problema" lo que hacen "siempre" es crear una comisión de investigación "con las conclusiones preparadas". "Nosotros lo que hacemos es actuar, por eso pusimos en marcha un plan de desamiantado hace un año. No nos pueden decir cuántos kilos han retirado de amianto en las cocheras de la EMT lo que nos ha obligado a abrirles un expediente sancionador", ha sostenido.

Asimismo, en materia de movilidad Garrido ha tildado la gestión del Consistorio de "auténtica catástrofe". "Tiene razón, Serra, se podría hacer peor, como en Barcelona, que los trenes circulan con amianto porque los barcelonoses llevan criptonita y les permite ser inmunes al amianto, aquí en Madrid no", ha lanzado.

De hecho, le ha señalado a la portavoz de Podemos que "sus compañeros de Barcelona han contratado al Metro de Madrid" para que les expliquen qué hay que hacer con el amianto". "Les pasa que esos relatores que tienen deben ser más o menos como Ruth Mélida que era una desahuciada pobrecita y resulta que tiene más propiedades que la duquesa de Alba e iba de pobrecita", ha criticado.

Estas últimas palabras hacen referencia a las informaciones del diario 'El Mundo' sobre el caso de una joven que se habría hecho pasar por otra para beneficiarse de una vivienda de protección oficial en San Sebastián de los Reyes a la que no podía acceder porque tenía un piso en propiedad en Torrejón.

Este extremo ha sido negado por la afectada que, según publica hoy El Mundo, tiene además de la vivienda, okupaba cuatro plazas de aparcamiento, dos con dos coches a su nombre, uno de ellos un BMW, y otros dos a nombre de su marido y un familiar.