Podemos y Ahora Madrid piden más plazas y mejores condiciones para los menores de los centros de acogida de la Comunidad

Publicado 08/10/2018 14:43:19 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y la concejala de Ahora Madrid y presidenta de los distritos de Hortaleza y Ciudad Lineal, Yolanda Rodríguez, han pedido este lunes más plazas y una mejora sustancial de las condiciones en las que viven los menores de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid.

Así lo han manifestado tras visitar este mediodía las instalaciones de primera acogida de menores en Hortaleza. En un primer momento, tenían cita a las 10 horas pero les han retrasado dos horas más por cuestiones que desconocen.

De este modo, a las 12 horas han podido reunirse con el director general de la Familia y el Menor de la Comunidad, Alberto San Juan Llorente, quien les han informado de las 50 plazas de urgencia creadas la semana pasada y otras 50 que han prometido crear ahora para atender la cantidad de menores extranjeros no acompañados que han llegado a Madrid en las últimas semanas. "Nos ha explicado que con la situación de avalancha de menores estaba claro que las plazas eran insuficientes", agregan.

Yolanda Rodríguez ha comentado que San Juan les ha dicho que sus técnicos habían visto que el Palacio Valdés de Tres Cantos (el edificio del Ayuntamiento de Madrid donde se podría albergar a los menores que no caben en este centro) "no está habilitando para usarlo inmediatamente", además de que el Ayuntamiento de Tres Cantos no da permiso para ello.

"Yo me he comprometido a hablar con autoridades municipales a ver si tenemos otro espacio con cabida, pero he instado a que la Comunidad disponga de edificios que no está usando. Es un problema en el que tenemos que estar juntas las tres administraciones. Insto a la Comunidad a que haga mucho más porque las plazas son insuficientes y no solucionan los problemas que tenemos en el distrito", ha añadido la edil, que también ha advertido de los problemas de inseguridad y atracos que sufren los vecinos de esta zona de Hortaleza, para cuya solución ya está trabajando la Junta de Distrito.

Durante la visita a las instalaciones, la concejala ha contado solo en el patio a 47 menores jugando, cuando hay 55 plazas habilitadas. En total, 140 niños pasan la noche en el centro, ha indicado. "Hemos visto las habitaciones, que tienen dos camas. Hay tres alas, dos para chicos y una para chicas, con unas cuatro o seis habitaciones cada una con dos duchas para cada ala", ha detallado.

En la misma línea, Isabel Serra ha pedido al director general que la Comunidad ponga recursos "de manera urgente" para solucionar este problema que, a su juicio, no tiene tanto que ver con que haya más o menos menores, sino con la "falta de recursos del conjunto de la red de protección de Infancia por una situación de desamparo a los menores".

Además, ha recordado que su Grupo Parlamentario registró el jueves en la Asamblea una reprobación para la consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno, que mantienen porque "llevamos tres años esta situación, lo han denunciado también los trabajadores, y por parte del Gobierno regional no se ha atajado, una situación que tiene que ver con una flagrante vulneración de los derechos de la infancia".

La parlamentaria de Podemos ha recordado que hace dos años visitó el centro de Hortaleza porque ya estaban preocupados por sus condiciones. "He visto que se han hecho reformas pero es evidente que en la visita, a la hora del día que era, no hemos podido ver las condiciones malas de niños durmiendo en el suelo", ha concluido.