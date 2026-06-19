La Policía Científica halló huellas y ADN de los acusados del crimen del estadio del Gefate pese a que lo niegan

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Científica encontró huellas dactilares y restos de ADN de los dos acusados del crimen ocurrido junto al estadio de fútbol del Getafe en distintos elementos relacionados con la investigación, unas pruebas periciales que la Fiscalía considera claves para sostener la acusación, pese a que ambos procesados niegan haber participado en la muerte de un hombre de 42 años que recibió un disparo en la cabeza en noviembre de 2021.

Durante la sesión celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, los agentes de Policía Científica expusieron ante el jurado popular los resultados de los análisis efectuados sobre los indicios recogidos tanto en un hotel próximo al lugar de los hechos, como en el vehículo en el que fue hallada la víctima, donde se hallaron 48 huellas.

Según detallaron los peritos, en el coche estacionado junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, donde apareció gravemente herido el hombre, se localizaron cinco huellas dactilares correspondientes a uno de los acusados. Además, los análisis genéticos realizados sobre unos guantes negros encontrados a escasos metros del vehículo permitieron identificar ADN del otro procesado.

Las defensas mantienen que sus clientes no participaron en el crimen y rechazan la interpretación incriminatoria de estos hallazgos, mientras que las acusaciones consideran que los vestigios científicos sitúan a ambos en escenarios directamente vinculados con el homicidio.

En la vista también declaró una enfermera que atendió a la víctima en los instantes posteriores al hallazgo del vehículo. La testigo relató al jurado que el hombre se encontraba consciente y pidiendo ayuda cuando llegó al lugar, aunque presentaba un estado muy grave.

Según explicó, la víctima estaba vomitando y tenía abundante sangre en la cabeza. La sanitaria indicó que fue ella quien le ayudó a salir del coche mientras intentaba tranquilizarle y hablar con él. "Le decía que estuviera tranquilo", relató durante su declaración, al tiempo que describió la gran cantidad de sangre que manaba de la herida.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2021, cuando un vecino encontró a la víctima inconsciente en el interior de un vehículo aparcado junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez. Tras ser trasladado en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, falleció dos días después a consecuencia del disparo recibido en la cabeza.

La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que trató de esclarecer las circunstancias de un crimen cuyo móvil continúa siendo objeto de controversia entre las partes. En las próximas sesiones seguirán compareciendo testigos y peritos antes de que el jurado popular emita su veredicto.