La Policía cuestiona contaminación en los guantes con restos de pólvora hallados en escenario crimen de Getafe de 2021

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo V de Homicidios y de la Policía Científica han declarado este miércoles que durante la inspección ocular del vehículo y de los alrededores donde se produjo el crimen ocurrido en noviembre de 2021 junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe se garantizó la ausencia de cualquier contaminación de los vestigios recogidos.

Entre las pruebas intervenidas figuraban dos mascarillas y unos guantes negros en los que se halló ADN de uno de los acusados, así como restos de pólvora.

El juicio por el asesinato de un hombre de un disparo en la cabeza ocurrido en noviembre de 2021 ha continuado con la declaración de varios policías que participaron en las inspecciones oculares realizadas tanto en el lugar donde apareció la víctima como en un hotel en el que se habrían alojado algunos de los presuntos autores.

Las declaraciones de los agentes resultan clave para las acusaciones, ya que uno de los procesados, que se encuentra en libertad provisional, ha reconocido que los guantes negros hallados cerca del vehículo de la víctima eran suyos, aunque sostiene que los arrojó tras cometer un robo ajeno a este crimen.

Un agente del Grupo V de Homicidios ha explicado que se practicó una inspección ocular en una habitación de hotel relacionada con la investigación con el objetivo de determinar qué personas habían hecho uso de ella. Para ello, se buscaron vestigios biológicos, huellas dactilares y muestras susceptibles de aportar perfiles genéticos.

Según ha detallado, los investigadores recogieron diversos efectos y utensilios, entre ellos vasos, cubiertos y otros objetos, para su posterior análisis en laboratorio y su comparación con las muestras de ADN obtenidas durante la investigación.

Por su parte, un agente de la Policía Científica adscrito al grupo especializado en delitos violentos ha señalado que fue comisionado para inspeccionar dos habitaciones del establecimiento hotelero, identificadas con los números 220 y 221. Durante la actuación se recogieron varios efectos, entre ellos unos calcetines, que fueron remitidos al laboratorio para su análisis.

Asimismo, el inspector jefe de la Policía Científica encargado de la inspección ocular en el escenario del crimen ha relatado que cuando llegó al aparcamiento junto al estadio la zona ya se encontraba acordonada y la víctima había sido trasladada al Hospital 12 de Octubre.

Durante la inspección de los alrededores del vehículo localizaron dos mascarillas y, a escasos metros del coche, unos guantes de nailon de color negro que, por su ubicación, podían guardar relación con los hechos investigados.

El mando policial ha explicado que todos los objetos fueron recogidos de forma individualizada para evitar cualquier riesgo de contaminación y preservar posibles restos biológicos o perfiles genéticos.

El responsable policial también ha indicado que en la zona se encontraron restos de caucho compatibles con un frenazo brusco. En concreto, se detectó un polvo negro procedente del desgaste de una rueda cuya localización coincidía con la versión aportada por algunos testigos sobre la dinámica de los hechos.

Respecto a los guantes negros, el inspector jefe ha rechazado la hipótesis planteada por las defensas sobre una posible contaminación de los restos de pólvora detectados en ellos.

Según manifestó ante el jurado popular, los protocolos de recogida, embalaje y análisis se realizaron conforme a los procedimientos establecidos.

La pasada semana, peritos de la Policía Científica ya explicaron que en el vehículo donde apareció la víctima se localizaron varias huellas dactilares atribuidas a uno de los acusados.

Además, los análisis genéticos realizados sobre los guantes negros permitieron identificar ADN del otro procesado, hallazgo que las acusaciones consideran especialmente relevante al haberse encontrado también residuos compatibles con un disparo.

Las defensas mantienen, sin embargo, que sus clientes no participaron en el crimen y rechazan la interpretación incriminatoria de estos vestigios, mientras que la Fiscalía sostiene que las pruebas científicas sitúan a ambos acusados en escenarios directamente vinculados con el homicidio.