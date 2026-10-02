La Policía detuvo anoche a dos personas en Sol por saltarse el cordón policial de la Real Casa de Correos

Archivo - Vehículo de Policía Nacional en la Puerta del Sol - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la tarde del jueves a dos personas por saltarse el cordón policial que protege el edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y agredir a los agentes en el marco de la acampada en la Puerta del Sol contra los desahucios y la situación de la vivienda.

El incidente se originó cuando los dos hombres, un colombiano de 1994 y un español de 1968, se saltaron el cordón de seguridad y, cuando los agentes les exigieron que regresaran, acometieron contra ellos, provocándoles lesiones por heridas leves y alguna contusión, según han señalado fuentes policiales.

Por estos motivos ambos fueron detenidos por un posible delito de atentado contra agente de la autoridad. Imágenes en redes sociales muestran el momento en que ambos son conducidos al interior del edificio de la Real Casa de Correos, posiblemente en busca de un lugar tranquilo donde los agentes procedieron a su filiación, según fuentes consultadas.