Policía inicia gestiones para investigar las pintadas del mural feminista y la concentración de ayer en el Metropolitano

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado gestiones para investigar las pintadas negras que han borrado esta madrugada gran parte del mural feminista del madrileño barrio de la Concepción, a la espera de que se denuncie formalmente estos hechos en comisaría, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El mural ha amanecido este 8M, Día Internacional de las Mujeres, completamente vandalizado, con pintura negra tachando los rostros de las mujeres que han hecho historia. El ataque se ha completado con pancartas, que todavía pueden verse a los pies del mural, en las que se leen 'Terroristas' y 'Comunistas'. Los rodillos empleados también seguían por el suelo a primera hora de este lunes.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno, a través de la Policía Nacional, también está estudiando la concentración espontánea de ayer de decenas de aficionados del Atlético de Madrid junto al estadio Wanda Metropolitano, donde se celebraba el partido entre el club rojiblanco y el Real Madrid.

La protesta no estaba comunicada, por lo que no era legal, y los asistentes, aunque llevaban mascarilla en su mayoría, no respetaban las distancias de seguridad. Además, estaban continuamente gritando y portando bengalas.