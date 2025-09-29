La Policía investiga un posible robo a punta de pistola en una vivienda en Carabanchel

Archivo - Agentes de la Policía Nacional entran en un edifici en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un posible robo a punta de pistola el pasado sábado por la mañana en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Carabanchel, según han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

En concreto, los hechos ocurrieron en trono a las 11.25 horas, cuando tres hombres se presentaron en la vivienda y uno de ellos mostró al inquilino lo que podría ser un arma de fuego para entrar en la casa y hacerse con joyas y dinero en efectivo.

La víctima se trata de un varón extranjero de unos 50 años, mientras que los tres presuntos autores podrían ser de origen latino que, vestidos con ropa que dificultaba su identificación, huyeron del lugar a bordo de un coche que les esperaba, según informa 'El Mundo'.