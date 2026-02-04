La Policía Local de Alcalá detiene a un individuo por robos con fuerza en el interior de vehículos

La Policía Local de Alcalá de Henares, durante un servicio de vigilancia preventiva, encontró dos coches estacionados con ventanillas rotas en Gustavo Adolfo Bécquer. - POLICÍA LOCAL DE ALCALÁ DE HENARES.

ALCALÁ DE HENARES, 4 Feb (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alcalá de Henares ha detenido este miércoles a un individuo como presunto autor de robos con fuerza en el interior de dos vehículos estacionados en las inmediaciones del ambulatorio de la calle Gustavo Adolfo Bécquer.

Durante el servicio de vigilancia preventiva, los agentes observaron un vehículo en actitud sospechosa y, en el transcurso de un reconocimiento de la zona, localizaron dos coches con las ventanillas fracturadas.

Por su parte en el interior del vehículo sospechoso localizaron diversos efectos que habían sido sustraídos de uno de los turismos afectados. Gracias a la intervención policial, se logró identificar al presunto autor y recuperar los efectos sustraídos.

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel (PP), ha felicitado de forma pública a la Policía Local por la eficaz actuación, y ha destacado su "profesionalidad y compromiso" con la seguridad ciudadana.