Archivo - Decenas de personas en la Pradera de San Isidro. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal detuvo a 38 personas en el dispositivo de San Isidro e incautó 24 armas, ha informado la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, en rueda de prensa, además de identificar a 2.744 personas y 705 vehículos, registrar 2.553 cacheos de seguridad e imponer 379 denuncias de tráfico, además de 492 sanciones por venta ambulante, 137 por incumplimiento de otras ordenanzas y 136 por tenencia de drogas.

Los agentes desplegados efectuaron 64 auxilios de personas, intervinieron con un total de 30 menores y encontraron a 19 niños extraviados en unas celebraciones que ha descrito como un "éxito" ante una "más masiva" pero desarrolladas "con normalidad".

Samur-Protección Civil ha llevado a cabo un total de 302 intervenciones, tanto en la Pradera como en el entorno del resto de escenarios en Matadero, Plaza Mayor y Las Vistillas. De esas 302 atenciones, ninguna de gravedad, 40 precisaron traslado hospitalario. La mayoría se debieron a caídas, traumatismos, mareos e intoxicaciones etílicas, ha detallado Sanz, pero "ningún incidente grave".

El día con más intervenciones fue el viernes, día de San Isidro (15 de mayo), cuando Samur-Protección Civil realizó 176 atenciones, de las cuales 172 se efectuaron en la Pradera.

Desde las instalaciones de la Jefatura de la Policía Municipal de la capital, Sanz ha avanzado que se adaptarán los dispositivos en años venideros ante unas fiestas cada vez más masivas, en algo que ha considerado como "una noticia absolutamente positiva".

Se trata precisamente del "mayor" dispositivo ejecutado con este motivo, según ha comentado, que ha contado este año con 2.300 agentes de Policía Muncipal, lo que supone un incremento de 200 efectivos respecto al 2025. A este despliegue se sumaron además 300 sanitarios de Samur-Protección Civil y bomberos del cuerpo municipal para la revisión de instalaciones.