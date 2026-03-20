La Policía Municipal incautó más de 180 bufandas falsificadas en la previa del Atleti-Brujas en febrero

Bufandas falsificadas incautadas durante la previa de un partido de Champions del Atlético de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de un operativo llevado a cabo a finales del pasado mes de febrero, cuando se incautaron un total de 185 bufandas falsificadas para el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el belga Club Brujas.

Los hechos se produjeron el 24 de febrero sobre las 16 horas en las inmediaciones de la plaza Cefiro, ubicada en San Blas-Canillejas a unos 30 minutos del Estadio Riyadh Air Metropolitano y zona habitual de concentración de aficionados de fútbol.

Allí una pareja de agentes municipales uniformados pero en vehículo camuflado identificaron a tres hombres ya conocidos por venta ambulante sin autorización, por lo que les siguieron de forma discreta hasta un turismo, del que sacan unas mochilas.

En ese momento los agentes observaron que uno de los sospechosos ya estaba con bufandas en la plaza ofreciéndoselas a la gente allí congregada a cambio de diez euros. Fue en ese momento que los agentes intervinieron para incautar las bufandas.

Se trataba de bufandas con los escudos de ambos equipos y el logo de la competición europea, falsificadas 'ex profeso' para la ocasión, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

Los agentes identificaron a los otros dos varones sospechosos, a los que se les encuentran más bufandas en una mochila. Además, se les registra el vehículo del que previamente se les había visto salir y se encuentran decenas de bufandas.

Finalmente, los agentes de la Policía Municipal de Madrid abrieron diligencias por estos hechos y se incautaron de un total de 185 bufandas por un posible delito de falsificación y porque se estaban vendiendo por cauces no oficiales.