La Policía Municipal de Madrid desmantela 35 narcopisos en lo que va de año, un 41% más que en 2025

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, saluda a agente de Policía Municipal de Madrid en la Comisaría de Puente de Vallecas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha logrado desmantelar 35 narcopisos en lo que va de año, un 41% más que en el mismo periodo de 2025, con 77 personas detenidas y la incautación de distintas drogas, armas y material para su elaboración y distribución, según ha informado este miércoles la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Desde la Comisaría Integral de Puente de Vallecas, Sanz ha celebrado que las actuaciones desarrolladas --habitualmente en colaboración con la Policía Nacional-- han permitido intervenir 37,6 kilos de hachís; 26,6 kilos y 800 plantas de marihuana; 18,1 kilos de cocaína y 5,4 kilos y 264 pastillas de MDMA, además de otras cantidades de heroína, tusi o ketamina.

Los agentes han intervenido asimismo diez armas de fuego, 20 armas blancas de grandes dimensiones, dos táser y un puño americano eléctrico, además de unos 85.000 euros en efectivo, documentación sustraída y maquinaria utilizada para la elaboración y comercialización de estupefacientes.

Puente de Vallecas concentra el mayor número de actuaciones, con 13 narcopisos desarticulados, seguido de Carabanchel, con 12. Centro y Ciudad Lineal acumulan dos intervenciones cada uno.

"COMPLEJAS INVESTIGACIONES"

Durante su intervención, la vicealcaldesa ha puesto en valor las "complejas investigaciones policiales" que lleva a cabo el Cuerpo para poner fin a los narcopisos y detener a los responsables. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración ciudadana y vecinal, así como la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y la Justicia.

Sin embargo, Sanz ha aprovechado la ocasión para reiterar la necesidad de endurecer la legislación contra el tráfico de drogas, reforzando tanto los medios policiales como el marco legal para afrontar estas situaciones. Así, ha apuntado una vez más a la importancia de atajar la multirreincidencia para evitar que delincuentes comunes "salgan por la puerta de atrás" de la Comisaría en cuanto son detenidos.

"Tenemos que ser mucho más contundentes de lo que es nuestra legislación en este ámbito del tráfico de drogas", ha afirmado Sanz en relación con la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico. De hecho, ha catalogado como "imprescindible" estos cambios noramtivos acopañados de un incremento de los efectivos Policía.

LOS NARCOPISOS, FOCO DE INSEGURIDAD

La responsable municipal ha destacado también el impacto de los narcopisos sobre la convivencia y la seguridad de los barrios, señalando que su mera presencia suele desembocar en otros episodios delictivos en el entorno, como robos en vehículos o delitos violentos.

Entre las operaciones desarrolladas este año figura la Operación Granda II, que permitió desmantelar tres viviendas utilizadas como puntos de venta, recarga y cultivo de droga en los barrios de Portazgo y Palomeras Bajas tras más de una treintena de dispositivos de vigilancia.

Sanz ha subrayado finalmente la importancia de la colaboración ciudadana para detectar estos puntos de venta, ya que, según ha explicado, las denuncias vecinales constituyen en muchas ocasiones el punto de partida de las investigaciones.