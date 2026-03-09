La Policía Nacional realiza un simulacro de "incidente grave" en el Movistar Arena de Madrid

Archivo - Fachada del Movistar Arena, a 8 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está realizando un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena de Madrid entre las cinco y las ocho de la mañana de este lunes.

Las autoridades han informado de que habrá una concentración de unidades de policía en las inmediaciones del recinto, ubicado en la Avenida Felipe II, y que se pueden escuchar detonaciones durante las tres horas en las que se realizarán las pruebas, según ha advertido la Policía Nacional a través de una publicación en 'X'.

El que fuera Palacio de los Deportes es conocido por albergar grandes eventos musicales y los partidos de la ACB del Real Madrid de Baloncesto.