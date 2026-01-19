Policías de Fuenlabrada desenfundan sus armas ante tres jóvenes implicados en una reyerta

Archivo - Agentes de la Policía Local de Fuenlabrada - AYUNYAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

FUENLABRADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Fuenlabrada desenfundaron sus armas reglamentarias contra tres jóvenes implicados en una reyerta multitudinaria, y que terminaron refugiándose en su huida en un portal de la calle La Estación de la localidad.

Según ha confirmado a Ep la Jefatura Superior de Policía, el incidente sucendió a raíz de una pelea en torno a las 00 horas de la noche del sábado.

Los agentes acudieron tras la llamada de vecinos que alertaban de que se habían escuchado detonaciones en la calle, en el transcurso de la reyerta.

Al parecer, uno de los grupos implicados había amenazado al otro con un arma de fuego, de la que se desconoce si era real o simulada. A la llegada de los agentes, estos "por precaución" desenfundaron sus armas después de que los jóvenes se atrincherasen en un portal.

Tras identificarlos, no hubo detención alguna, ni se localizó el presunto arma. Los vecinos han asegurado que las detonaciones pudieron ser petardos y no descartan que hubiese un cuarto implicado en el altercado, que sería quien habría posibilitado el acceso al portal.