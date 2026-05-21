La política nacional volverá a centrar el jueves el Pleno de la Asamblea con la imputación de Zapatero en el foco

Archivo - Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La política nacional volverá este jueves a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes la Audiencia Nacional imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta trama de tráfico de influencias para lograr beneficios económicos.

Rodríguez Zapatero ha sido, de hecho, una diana reiterada de las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tachaba este martes de "escándalo institucional" la investigación. Reprochaba este martes que el Gobierno en todo momento "lejos de querer investigar", haya intentado "taparlo".

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordaba investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y le citaba a declarar el 2 de junio. Asimismo, ordenaba este jueves registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

Sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Ante ello, desde el ala socialista del Gobierno de España se ha trasladado que confían en la inocencia de Rodríguez Zapatero, aunque han afirmado que no cuestionan la investigación ni tampoco al juez que la lleva a cabo. Asimismo, reivindicaban las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos realizados en pandemia como el de Plus Ultra.

En cambio, desde Sumar deslizaban sus "dudas" de que fuera un caso de 'lawfare' y remarcaban que no afecta al Ejecutivo. Concretamente la diputada de Más Madrid Tesh Sidi --enmarcada en la coalición Sumar-- apelaba a la prudencia en una causa "muy primigenia", pero apuntaba a que dirigentes de la izquierda sufrieron "persecución judicial" con causas que al final fueron archivadas, si bien fomentaron un relato a nivel social que en muchos casos provocaron desgaste.

AYUSO EXIGE EXPLICACIONES

Ante ello, Isabel Díaz Ayuso afirmaba que espera que el Ejecutivo central no utilice "a la Fiscalía ni a la Abogacía para intentar encubrir la verdad". "Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones", defendía este martes Díaz Ayuso, quien criticaba que el Gobierno mientras tanto use el "no pasarán" con la única justificación de que "los jueces son fachas" o que hay "lawfare".

Cree la presidenta que cuestionar el trabajo de la Justicia es algo "terrible" y propio de "un gobierno populista", además de preguntarse si también van a poner "en tela de juicio las investigaciones internacionales y al resto de organismos".

"Yo creo que ha llegado el momento de explicaciones, de ver qué está pasando, transparencia, y que ya un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí", insistía este martes.

SESIÓN DE CONTROL

La imputación de Zapatero es previsible que se cuele en la sesión de control a la presidenta en la que Vox preguntará por el acceso a servicios públicos con "mayor presión" --en clave migratoria-- y PSOE se interesará sobre los objetivos del Gobierno regional en este primer trimestre de 2026 que acaba en junio.

Más Madrid, por su parte, preguntará sobre las medidas del Gobierno de Ayuso para abordar la crisis de vivienda, mientras que PP reclamará información sobre su valoración de la reforma integral que se hará en el Hospital Gregorio Marañón.

Tras ello, en las preguntas dirigidas a los consejeros, se preguntará por temas como el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad, la investigación científica en la autonomía, la igualdad de oportunidades de los jóvenes madrileños, la lucha contra la transfobia, las Viviendas de Uso Turístico o el apoyo al sector audiovisual.

MÉXICO, DISCAPACIDAD, FONDOS EUROPEOS Y PLAN VIVE, EN LAS PNL

En este pleno corto tras la sesión de control será el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), propuestas no vinculantes que cierran el debate de prácticamente todas las sesiones.

En este caso Más Madrid defenderá dos iniciativas. Por un lado, propondrá recuperar los órganos de participación pública en los Parques Regionales madrileños y crear estructuras similares en las Reservas de la Biosfera y avanzar en los planes de uso y gestión de espacios protegidos como el Parque del Sureste y el del curso medio del río Guadarrama.

Por otro, planteará reforzar la accesibilidad y el impulso de la lengua de signos mediante convenios para la realización de pruebas oficiales (DLSE), la implantación de formación gratuita y la participación de entidades representativas en el diseño de políticas públicas.

El PSOE, por su lado, buscará una mayoría parlamentaria para aprobar dos iniciativas. La primera busca regular los viajes institucionales de altos cargos mediante un protocolo que fije criterios objetivos, obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la publicación detallada de costes, agendas y resultados. Esta propuesta llega tras el viaje de Ayuso a México que ha sido criticado en reiteradas ocasiones por el PSOE, que insistía este lunes en que se conocieran los costes del mismo.

La segunda iniciativa pone el foco en los fondos europeos, instando al Gobierno regional a reconocer su impacto, reforzar la colaboración con el Ejecutivo central y mejorar los mecanismos de transparencia sobre su gestión.

Por su parte, Vox defenderá una PNL orientada a la política de vivienda para estudiar la incorporación del alquiler con opción a compra en futuras promociones del Plan Vive.