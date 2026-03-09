Portavoz de Vox en Aranjuez denuncia a edil socialista por agresión en comisión y PSOE le acusa de amenazar de muerte

Archivo - Fachada Ayuntamiento de Aranjuez. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez, David Esteban Fernández Domínguez, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal socialista José María Cermeño por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión, mientras que PSOE ha tachado de "falsos" los hechos denunciados y le ha acusado de "amenazar de muerte" a uno de sus concejales.

Así consta en sendos comunicados emitidos tanto por Vox en Aranjuez como por los socialistas ribereños. Ambos partidos se refieren a una sesión de las Comisiones Informativas celebradas el pasado febrero.

Según ha trasladado Vox, concretamente el episodio tuvo lugar mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal de Vox en la que exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3.

Según la denuncia presentada en las dependencias de Policía Nacional de Aranjuez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el socialista habría llamado "gilipollas" y "fascista" al edil de Vox, a lo que él respondió llamándole "vago". Tras ello el concejal del PSOE habría lanzado su café al portavoz de Vox --que lo esquivó moviendo la cabeza-- lo que motivó que se levantaran los presentes y mediaran en el enfrentamiento verbal.

Desde Vox, según consta en su comunicado, entienden que debería ser imputado penalmente por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones por tratar de agredir al edil (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2), delito de odio por las acusaciones vertidas como "fascista" justo antes de la agresión, "vinculadas al odio ideológico"; y desorden público al haberse interrumpido las Comisiones Informativas como consecuencia de los hechos.

PSOE DICE QUE HUBO AMENAZAS DE MUERTE

Por su parte, los socialistas han afirmado que los hechos relatados "son falsos" y que lo que pasó es que Esteban Fernández "insultó de gravedad" a miembros del PSOE llegando incluso a "amenazar de muerte".

"Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas así como actitudes machistas a los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada Pleno y en cada Comisión informativa con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez", aseguran.

Han añadido que les "parece bien que se haya denunciado este asunto" porque el Grupo Municipal Socialista presentará testigos de las amenazas y de su "reacción violenta". Ha reclamado, además, al PP que aclare si respalda esta demanda de su socio de Gobierno y ha afirmado que lo que busca es "desviar la atención del presunto fracciona- miento de contratos llevada a cabo por el concejal de Vox" que habrían llevado los socialistas a Fiscalía.