Pozuelo advierte al Gobierno que irá a la Fiscalía si mete a menores inmigrantes en "un centro ilegal"

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha advertido al Gobierno central que irá a la Fiscalía si mete a menores inmigrantes en "un centro ilegal, sin licencia y con orden de cierre en menos de un mes".

En este sentido, según ha señalado el Consistorio en un comunicado, ha calificado este jueves de "absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad" que el Gobierno amenace ahora con llevar a medio centenar de menores no acompañados "al centro ilegal de inmigrantes" que mantiene en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en esta ciudad y sobre el que pesa una orden de cierre en menos de un mes (17 de enero) por "carecer de licencia para dicha actividad".

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha subrayado que esta amenaza del Gobierno llega justo después de que el Tribunal Supremo "le haya pintado la cara hoy mismo" con los menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid, ya que el alto tribunal ha dado la razón al Ejecutivo de Ayuso al resolver que es la administración central la que debe encargarse de ellos.

"Hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de 'vengarse' del varapalo judicial que le ha propinado la Comunidad de Madrid, amagar con meter a cincuenta de estos chicos en un centro sin licencia, que no reúne las condiciones y en el que ya viven, según el Gobierno, más de 125 personas, incluidas familias con adultos y sus hijos", ha añadido Paloma Tejero.

La primera edil se ha preguntado si "cualquier ministro llevaría a su hijo a un centro sin licencia" por no reunir las condiciones para acoger a menores no acompañados. Asimismo, se ha cuestionado: "¿Qué piensa hacer el Gobierno con las familias que siguen ahí sin licencia? ¿Mezclarlas con estos menores?".

En este sentido, la regidora ha recordado que el Ayuntamiento ofreció al Gobierno la posibilidad de regularizar la situación ilegal de dicho centro, y también le concedió hasta cuatro meses para reubicar a las personas que siguen allí.

"Pero no ha hecho absolutamente nada, se limita a seguir vulnerando la normativa que sí debe cumplir cualquier vecino o empresa en cualquier ciudad y ahora encima amenaza con incumplirla más todavía", ha añadido Tejero.

Por todo lo anterior, la alcaldesa ha advertido que, "si el Gobierno intenta castigar a los pozueleros por sus fracasos con la Comunidad de Madrid", informarán a la Fiscalía de que "Sánchez y su ministra del ramo pretenden meter a menores inmigrantes no acompañados en un centro sin licencia, que no tiene las condiciones ni la capacidad para ello y sobre el que pesa una orden de cierre inmediato".

"Que tenga claro el Gobierno que el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante disparate", ha concluido Tejero.