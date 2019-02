PP auditará contratos del "entorno" de Carmena y eliminará ordenanza de colaboración público social si llega a Alcaldía

Publicado 25/02/2019 13:28:48 CET

Con el objetivo de "desmantelar las instituciones populares de resistencia" de Ahora Madrid, ha dicho Almeida

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Consistorio madrileño y candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que uno de sus primeros cometidos será acabar con las "instituciones populares de resistencia creadas por el gobierno de Manuela Carmena" y se apoyará en una auditoría a todos los contratos adjudicados al "entorno" de la alcaldesa así como en la eliminación de la ordenanza de colaboración público social.

"El primer compromiso que asumo es que cuando lleguemos al Ayuntamiento, habrá una auditoría de todos los contratos, convenios del Ayuntamiento con el entorno de Manuela Carmena", ha expresado en un concurrido acto en Casa de Vacas, en El Retiro. Junto a él han estado gran parte de los ediles del Grupo así como afiliados y simpatizantes.

Más de 24 millones de euros ha sido la cifra que se ha destinado a adjudicar estos contratos, según Almeida, para quien hay "casos especialmente sangrantes, como la cooperativa Kinema", del diputado de Podemos Rafa Mayoral, a quien se otorgaron 475.000 euros. También se ha referido al caso de Tangente, a quien se destinó, según ha apuntado, "más de 3,5 millones de euros".

En este punto, Martínez-Almeida ha indicado que "hay una historia muy curiosa", ya que "la persona que redacta el programa de Movilidad, nada más acabar elecciones, constituye una sociedad, la nombran directora y ¿quién se lleva contratos? La empresa que ella había creado antes". También se ha referido a los 500.000 euros destinados a la ONG de José Luis Nieto Pereira. Esta cantidad forma parte de un "engranaje para que puedan seguir viviendo a costa de los madrileños".

LOS "DESARRAPADOS" DE LA INGOBERNABLE

El segundo compromiso de Almeida ha sido el de "derogar la ordenanza de colaboración público social", elaborada para colectivos de "desarrapados" como los de La Ingobernable. "Ocuparon un inmueble en el Paseo del Prado 21 y Carmena les ha dado un millón de euros de todos los madrileños". Este otorgamiento será denunciado ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid "por un posible uso indebido", ha dicho.

Los 'populares' también volverán a requerir que haya al menos tres ofertas en los contratos menores. "Lo eliminaron y lo volveremos a poner, tres ofertas en todos los contratos menores del Ayuntamiento, que ha multiplicado por dos las subvenciones nominativas a dedo al mismo tiempo que eliminan 5.000 euros al comedor social más antiguo de Madrid", ha expresado.

Ampliarán asimismo las competencias de la comisión de la vigilancia de la contratación, "como forma de dar transparencia". "Han hecho un entramado económico dirigido a que no sigan viviendo del aire cuando abandonen el Ayuntamiento y tenemos la obligación democrática de destapar esa trama".

"SI NO TENÍAN TRABAJO, QUE LO BUSQUEN"

"Vamos a asumir estos compromisos. Si no tenían un trabajo que se lo busquen, si no tenían capacidad para encontrarlo, que la busquen, pero que no vivan a costa de los madrileños. Carmena decía que venía a regenerar instituciones pero no están dispuestos a dejar de llevárselo crudo, están dispuestos a vivir de esas instituciones populares de resistencia", ha expresado entre aplausos José Luis Martínez-Almeida.

A este respecto, Almeida ha apuntado que "viven de todos los madrileños", y ha recordado que el PP ha llevado a los tribunales a Ahora Madrid por el caso Open, Bicimad, han denunciado la red clientela. Y es que, tal y como ha expresado, el PP "recuperará la Alcaldía" ya que "la ilusión, alegría, esperanza", está en el PP y "no en Cibeles". "Queremos trabajar por y para los madrileños", ha aputado.