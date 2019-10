El PP avanza que quiere liderar una moción de censura contra Posse tras su reprobación

Publicado 21/10/2019 13:51:02 CET

Cs afea al PP que no se hayan querido sentar a hablar antes sobre la moción de censura y no cierra la puerta a que el relevo de Posse pueda venir del PSOE

MÓSTOLES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Madrid y diputada regional, Ana Camins, ha anunciado este lunes que el partido local iniciará una ronda de contactos con todos los grupos municipales para "liderar" una moción de censura encabezada por la portavoz Mirina Cortés.

Lo hacen después que la alcaldesa, Noelia Posse, haya sido reprobada por toda la Corporación, a excepción del PSOE, a consecuencia de la polémica generada por las designaciones de familiares y amigos para diversos cargos de confianza.

"Por lo tanto, después de mes y medio pidiendo que dimitiera y dejara paso al siguiente, lo que lo que va a hacer el PP ahora, sin dilación, es solicitar una reunión a todos los grupos políticos que acaban de votar a favor de reprobarla, para poner en marcha una alternativa con el único partido que puede serlo: el PP", ha asegurado.

En este sentido, Camins ha insistido en que son "la principal formación de la oposición" y que es necesario poner solución inmediata a esta situación que ha producido un "profundo desgaste en la imagen de la ciudad", para luego criticar la inacción del PSOE, "que ni hace ni deja hacer".

Añaden que la suspensión cautelar de militancia de Posse por parte del PSOE está muy bien "como cortina de humo" pero que hay que hacer "mucho más". Por eso, insisten en que, si los socialistas no ponen remedio a la situación, será el PP quien busque crear esa alternativa vía moción de censura, reclamando tanto a Más Madrid Ganar Móstoles como Podemos que evite las líneas rojas.

"Esa actitud es un poco sectaria, poner un cordón sanitario al Partido Popular, la única alternativa junto a Cs, Vox y los partidos que acaban de reprobar a la regidora, poniendo una línea divisoria en el problema ideológico es no pensar en los mostoleños", ha subrayado Camins, que apela a la responsabilidad para conformar una alternativa.

"GENEROSIDAD"

Responsabilidad que, por cierto, les reclaman a los 'populares' desde Cs al recordar que ellos ya iniciaron conversaciones hace dos semanas para elaborar una posible moción de censura y que hasta ahora no han querido sentarse a hablar.

"Creemos y esperamos que todos los partidos, sobre todo esperamos que el PP deje ya de dar vueltas y se siente a hablar con Cs, al igual que el resto", ha espetado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra tras acudir también a la sesión del pleno extraordinario de hoy.

En este sentido, ha dicho que el resto de grupos, incluyendo a los 'populares', están más preocupados "por quién quiere ser el próximo alcalde, que por solucionar el actual problema de los mostoleños que es la señora Posse".

"El PP se lleva haciendo el remolón durante dos semanas, el PSOE no hay nadie que sea capaz de levantar la voz, ponerse en pie y decir: esto no se puede consentir. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es nuestra prioridad poner a un alcalde de Cs, solo resolver la situación", ha aclarado.

Zafra ha destacado que ellos "no van a cejar en el intento" y seguirán pidiendo al resto de grupos que, "por una vez, dejen ese egoísmo político a un lado" para centrarse en devolver la dignidad a Móstoles.

"Hoy hemos visto algo deleznable, la primera reprobación del Ayuntamiento de esta ciudad a su alcaldesa. Creo que ha dejado claro que, por mucho que diga que se arrepiente, la realidad es que ella está agarrada a este sillón de alcaldesa y no tienen ninguna intención de irse", ha aseverado.

Asimismo, ha reconocido que entienden que la moción de censura no es fácil, que es necesario que "todos seamos generosos" para poder llegar a acuerdos y, ante las preguntas de los periodistas sobre un posible candidato del PSOE, se ha mostrado abierto a un posible apoyo.

"Sin duda, no tendría ningún problema. Creo que, a día de hoy, la situación requiere que todos seamos generosos, como ya he dicho, y si, en ese sentido, al PSOE le queda alguien con la suficiente decencia para levantar la mano y la voz para decir yo doy un paso al frente, nosotros estaremos ahí", ha señalado.

No obstante, el portavoz de Cs en la Asamblea se ha lamentado de que, de momento, tras el pleno de hoy, "lo único que estamos viendo es que tanto el PP, el PSOE, Podemos y MMGM, lo único que están consiguiendo es mantener a la señora Posse en la Alcaldía".