Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Díaz-Pache desliza que dinero con el que se construyen los túneles de Hamás podría proceder de España

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, han cargado este lunes contra la "repugnante declaración antisemita" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "arrastra" a España a una "exclusión internacional" y "alía" al país con "el terrorismo de Hamás".

"El gobierno de Pedro Sánchez ya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana y la Unión Europea nos han excluido de conversaciones en Washington. Es aliado de las mafias que trafican con personas por la política de abandono sistemático de las fronteras, el abandono del Sáhara Occidental, y ahora también se alía con el terrorismo de Hamás, en lugar de respaldar la lucha contra el terrorismo del Estado Democrático de Israel", ha lanzando en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas.

Este lunes Sánchez intervenía en una declaración institucional para anunciar el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el "genocidio". En la misma el presidente ha insistido en que España "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo". "Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", ha trasladado.

Díaz-Pache ha cargado contra esta declaración sin preguntas y ha afirmado que la guerra de Israel "no es solo para proteger a su población", a su Estado o su pueblo sino "que es también una guerra contra la barbarie terrorista que viene contra todos".

Sobre la alusión a las bombas atómicas, el 'popular' ha cuestionado "cuál era la idea de Sánchez" y qué haría si España contase con ellas. "¿Una bomba nuclear en Tel Aviv? ¿Esa es la propuesta del Gobierno de España? ¿Eso es lo que pretende hacer?", ha lanzado.

Asimismo, a renglón seguido, ha afeado que en la intervención del presidente del Gobierno no haya habido "ni una sola mención a los 40 rehenes que permanecen secuestrado en los túneles que tiene Hamás".

Estos están "construidos con dinero que probablemente reciben, entre otros, de España" porque el dinero que llega "para colaborar" con las autoridades de Gaza --que ha identificado con Hamás-- "se va a fabricar estos túneles tan resistentes que después de dos años de guerra siguen ahí".

En este punto ha preguntado cómo se financia el grupo terrorista y "de qué lado está España", acusando a continuación a Sánchez de utilizar "cuando le van mal las cosas" algún "escándalo internacional", a Franco o a la Guerra Civil "para tapar".

"Ha anunciado una serie de medidas, medidas que, una vez más, están hechas de espaldas al Parlamento, de espaldas al resto de partidos políticos, de espaldas a la Unión Europea y que se hacen de una manera absolutamente unilateral. Sánchez nos escupe hoy una nueva cortina de humo antisemita para tapar que hoy declara ley de Díaz en el Senado, en la Comisión Koldo", ha rematado.

Por último, ha preguntado a "las feministas del PSOE y de Más Madrid" sobre que "su líder se enriqueciese con ese negocio de la prostitución, se enriqueciese del proxenetismo y que por lo tanto su carrera política haya llegado hasta ahí con esos negocios tan turbios".