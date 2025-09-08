Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel

Territorios palestinos en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido que "no hay genocidio en Gaza", para pasar a acusar a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar de fondo con el Estado de Israel.

Las declaraciones de Almeida se han producido en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde la izquierda se ha referido a Gaza, incluso con la portavoz socialista, Reyes Maroto, con una chapa y una kufiya palestina y el edil de Más Madrid Nacho Murgui con una camiseta por Palestina.

La sesión se ha celebrado mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente.

Almeida ha preguntado a los portavoces de Más Madrid y PSOE, Eduardo Rubiño y Reyes Maroto, respectivamente, si creen que Gaza es el principal problema de los madrileños proponiéndoles que hubieran subido a borda de la Flotilla de la Libertad, "ahorrándose la escala en Ibiza", "y que hubieran desembarcado en Gaza, con una mano la palestina y en otra mano la bandera LGTBI, a ver qué sucede, a ver qué pasa con Hamás".

"NO HAY UN GENOCIDIO EN GAZA"

"Para mi no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", ha contestado.

Cree que cuando la izquierda habla genocidio lo hace para no hablar del gobierno de Israel. "Ustedes siempre hablan del Estado de Israel y cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quiere acabar con ese Estado, que es la finalidad última que están buscando con expresiones como 'del río al mar'", ha argumentado.

Para Almeida "no es incompatible denunciar al gobierno de Netanyahu con decir que hay un genocidio y con hablar siempre del Estado de Israel porque es una confusión intencionada que hacen y que da lugar al antisemitismo".

"Si de verdad condenan al gobierno de Netanyahu, tantas veces como mencionen el gobierno de Netanyahu al Estado de Israel deberían mencionar a un grupo terrorista como Hamás porque la forma más rápida de acabar con la guerra, es decir, que Hamás entregue las armas y se entregue a la Justicia", ha sostenido el primer edil.

De nuevo, el alcalde se ha referido a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de origen palestino. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza desvelando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra Rego.

Para Almeida, Sira Rego "es una impresentable que forma parte del Gobierno de España, una persona que en el Parlamento Europeo votó en contra de la condena de los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre, por lo que es indigna de ser ministra del Gobierno de España".