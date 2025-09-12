PP carga contra una izquierda en Madrid "hiperventilada", "caradura" y que "no tiene vergüenza"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha cargado este viernes contra una oposición en la región que está "hiperventilada", "caradura" y que "no tiene vergüenza", además de asegurar que tienen "contratos temporales" para defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es "un autócrata para destruir la democracia".

"Aquí hay un plan deliberado de la autócrata para destruir nuestra democracia y nuestra convivencia. Y hay dos portavoces con contratos temporales, (Manuela) Bergerot y (Mar) Espinar, haciendo méritos para el día después de que las destituyan", ha defendido el portavoz 'popular' en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región.

Así, ha criticado que la oposición se haya dedicado a "atacar a la presidenta, mentir, insultar, perseguir, pelearse entre ellos, defender a Pedro Sánchez y justificar la corrupción".

"Y a pesar de ese ingente trabajo al servicio de los madrileños, no saben por qué los madrileños siguen eligiendo a Isabel Díaz Ayuso, y no lo entienden. Cada portavoz que se ha subido a esta tribuna, además de insultarnos, ha hablado de una región ficticia, una región en ruinas, pobre, triste, sin esperanza y al borde de colapso", ha criticado.

En concreto, a Espinar y Bergerot les ha espetado que el día después vendrá "el arrepentimiento por no haber estado del lado de los madrileños". En concreto, y sobre el PSOE, ha afirmado que Espinar es ya la quinta portavoz socialista.

"Diga que usted trabaja por Madrid y que no va a admitir una financiación singular para Cataluña que va a perjudicar a los madrileños. Diga que no va a admitir una falsa quita de la deuda, que solo traerá más deuda a Madrid para pagar las fiestas secesionistas", ha lanzado.

En esta línea, les ha pedido a PSOE y Más Madrid que "expliquen, sin mentir, en qué beneficia la falsa condonación de la deuda que plantea el Gobierno" a Madrid.

ASEGURA QUE SÁNCHEZ QUIERE "INCENDIAR LAS CALLES"

Sobre el presidente del Gobierno, ha criticado que pretenda "incendiar las calles" y que tanto Madrid como España sean "invivibles". "Necesitan que todos estemos enfadados entre nosotros, con los vecinos, con el jefe, con nuestras parejas. Y sus propuestas siempre son en forma de batallas", ha afirmado.

Considera que no hay una sola medida de la izquierda que no conlleve "un colectivo al que atacar" pero los madrileños están "muy por encima de esas guerras tristes·". "Es una muestra de que el proyecto de la izquierda sigue esa máxima sanchista de levantar un muro en la sociedad y luego juzgar como culpables de todos los males algún grupo de personas solo por ser", ha apostillado.

Díaz-Pache ha cargado contra un PSOE y Más Madrid que están "entregados" a Sánchez, igual que lo está el presidente "a (Carles) Puigdemont".

"En siete años de Gobierno, solo ha celebrado un Debate sobre el Estado de la Nación. Y ahora sabemos que está frenando en el Congreso la reforma que le obligaría a celebrar ese debate. Pero claro, ya avisó que gobernaría con el Parlamento o sin él, y ha elegido que claramente de espaldas a la soberanía popular. La cobardía de Sánchez contrasta con el respeto institucional de la presidenta Díaz Ayuso que ha acudido siempre a esta cita", ha ensalzado.

ACUSA A LA IZQUIERDA DE "ANTISEMITISMO"

En su intervención, ha tenido también palabras para Israel, después de que las portavoces de la izquierda de "no tener corazón" ante Gaza y de "seguir legitimando el genocidio".

Sobre ello, el portavoz 'popular' ha criticado que hablen de genocidio unos representantes que "no son capaces ni siquiera de homenajear a los muertos del genocidio nazi en esta Asamblea", además de considerar que lo que están haciendo es "puro antisemitismo".

"No me vengan con superioridades morales, señorías. Que sabemos muy bien dónde estamos. Estamos en la defensa de la civilización frente a la barbarie, no me van a callar", ha expresado, a la vez que ha defendido la civilización "de la igualdad de los hombres y las mujeres, de la libertad individual y religiosa".