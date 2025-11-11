Archivo - Victoria Prego durante un acto de la APM por el Día de los Periodistas - PABLO VAZQUEZ - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Chamberí quiere recordar con una placa a la periodista Victoria Prego en el edificio donde vivió, en el número 24 de la calle Españoleto.

Es la proposición que llevarán al Pleno del distrito que se celebra este jueves, defendida por el concejal-presidente de Chamberí, Jaime González Taboada.

La madrileña Victoria Prego murió en 2024 a los 76 años. Con este reconocimiento se quiere recordar "a una vecina que fue una de los periodistas más relevantes en la Transición Española y presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid".