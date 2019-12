PP, Ciudadanos y Vox piden que se implante en la Comunidad el cheque escolar o medidas que tengan efecto equivalente

Publicado 12/12/2019 20:02:08 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP, Ciudadanos y Vox han pedido a la Comunidad de Madrid que adopte medidas que tiendan a la introducción de un sistema de cheque escolar en su acción de gobierno así como medidas que tengan efectos equivalentes, que quedarán plasmadas en los desarrollos reglamentarios correspondientes en la presente legislatura.

Las tres formaciones han aprobado una proposición no de ley (PNL), con los votos en contra de los grupos de izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid) que insta al Gobierno regional a que lo implemente, así como que haga valer en todos los órganos interterritoriales en los que esté presente "los beneficios que para la libertad y la igualdad tiene un sistema de cheque escolar".

Asimismo, han pedido que se solicite al Gobierno de la Nación que, con arreglo a sus competencias, realice un estudio sobre los efectos de la introducción del sistema del cheque escolar.

"UNA DEMANDA SOCIAL", DICE VOX

El diputado de Vox Mariano Calabuig ha lamentado que en España "no existe la auténtica libertad de elección de centros". "Si queremos implementar el cheque escolar el objetivo tiene que ser ayudar económicamente a las familias para la educación de sus hijos que deberá ser igual para todos si los presupuestos lo permiten", ha señalado.

A su juicio, el cheque escolar tiene "ventajas como la mayor diversidad de modelos educativos y mejora la eficacia del sistema". Una demanda social que, a su juicio, la ministra de Educación, Isabel Celaá, "ha quitado de su anteproyecto de Ley".

Para la diputada de Ciudadanos Eva Bailén ha criticado que el modelo que proponen "deja más incógnitas de las que resuelve" porque no presentan "diseño alguno y se atreven a decir que los efectos de su implantación serían positivos".

"No tienen en cuenta ni el escenario económico en el que se produce ni el diseño y no han considerado apoyos clave, ni explican qué exigencias deben cumplir los colegios que lo implante", ha sostenido.

A continuación, la parlamentaria del PP Lorena Heras ha indicado que para alcanzar la igualdad real es necesaria la "cohesión social" y ha defendido que las condiciones de gratuidad deben ser las mismas para que todos elijan o no la escolaridad pública.

No obstante, ha avisado que desde el PP no están dispuestos a romper el modelo educativo que ha salvaguardado la libertad de las familias porque "eso no sería un cheque escolar, sino un choque escolar".

"UNA INOCENTADA", IRONIZA UNIDAS PODEMOS

En su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos IU Madrid en Pie Tito Morano se ha preguntado si esta PNL se trata de una "inocentada" cuando PP y Cs la critican y luego "votan a favor" y firman una transaccional.

"Ustedes dicen que van a recortar muchos chiringuitos y habría que recortar en 15.000 Abascales para poder financiar el cheque escolar. Plantean eliminar plazas de la concertada que deberían ser gratuitas y las de la pública para coger dinero de todos y meterlo en los bolsillos en las patronales de la enseñanza privada", ha lanzado.

En esta línea, el parlamentario de Más Madrid Antonio Sánchez cree que con esta iniciativa están intentando "una doble vía de asalto al Estado y pretenden profundizar en las políticas del PP que han llevado a las cimas de desigualdad y segregación".

"Ustedes son el subconsciente del PP y Cs. Educar en igualdad no es solo saber registrar una empresa. Educar en igualdad también es saber que al lado de la M-30 la esperanza de vida es menor y poner la fuerza del Estado en no discriminar por raza o sexo", ha defendido.

Por último, la diputada del PSOE Marta Bernardo ha criticado que Vox "lo único que quiera es seguir generalizando y universalizando", cuando los socialistas apuestan por la gratuidad en educación pero no como ellos.

Les ha acusado de contradecirse cuando en su programa electoral proponían que el dinero del cheque escolar fuera para el colegio y ahora proponga que vaya para las familias. "Como esto, la consistencia de su propuesta que la hacen sin una memoria económica", ha zanjado.

AYUSO DEFIENDE QUE "POCO A POCO"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espetó a Vox este jueves por la mañana en la sesión de control que es partidaria de implementar el cheque escolar "poco a poco" y ha afeado a esta formación que trate de tirárselo "a la cabeza".

Así, hizo hincapié en que "no se puede hacer todo siempre llevado al extremo" y remarcó que este es el problema con el que chocan "de base" con su formación. "En algunas cuestiones podemos coincidir pero no se puede hacer todo blanco o negro", lanzó.

Ayuso incidió en que no se puede imponer "de repente" el cheque escolar y "destrozar todos los convenios y todos los acuerdos de Educación", porque eso causa "un perjuicio". En este punto, le ha dicho que a pesar de que crean "que un niño sin recursos cuando tenga un cheque va a poder ir a cualquier colegio" es algo que "no es cierto". "Estamos de acuerdo con ese cheque pero hay que implementarlo poco a poco y no tirármelo a la cabeza", espetó.