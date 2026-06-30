El PP condena el "Franco-comodín" de la izquierda y Más Madrid les acusa de "vandalizar" el memorial a "martillazos"

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que reponga las placas del memorial que el equipo de Manuela Carmena instaló en el cementerio de la Almudena con los 2.934 nombres de los asesinados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944, un memorial "vandalizado" a "martillazos" por el PP, mientras que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha acusado a la izquierda de volver a emplear "el Franco-comodín", para añadir que "mienten" porque el Comisionado de Memoria Histórica instaba a un memorial pero sin nombres.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha descrito en el Pleno de Cibeles lo que se encontró en el Almacén de la Villa, concretamente "placas rotas, nombres destrozados de víctimas por pensar diferente y sentir diferente". "Se retiraron las placas a lo bestia, como se hizo con la de Largo Caballero, a martillazos. Un Gobierno haciendo actos vandálicos", ha condenado.

Más Madrid cree que el PP "quiere borrar los asesinatos terribles de la gente del pueblo a manos del Franquismo y por eso quiere borrar esos 3.000 nombres de la historia". Además "quieren borrar el acuerdo de este Pleno de hace seis años, cuando se acordó que se repusieran esas placas, seis años ignorando la voluntad democrática de este Pleno y a las familias".

La edil de Más Madrid ha insistido en que la ley "obliga a mantener esas placas" en la tapia del cementerio, "a señalizarlas y a explicarlas". "¿Y sabe lo que le prohíbe expresamente? Hacer desaparecer las placas. Es un Gobierno incumpliendo la ley. Así que les exigimos que hagan su trabajo, que repongan las placas. Se lo dicen las 3.000 familias, se lo dice este Pleno, se lo dijo Julia Conesa, una de las Trece Rosas. Se lo dijo también el Papa Francisco cuando afirmó que nunca se avanza sin memoria. Hagan su trabajo", ha exigido.

MEMORIAL SIN NOMBRES

Borja Fanjul ha comenzado su intervención atacando al "régimen comunista que se ha llevado más de 100 millones de personas por delante en el siglo XX". "Parece mentira que vuelvan a traer el Franco-comodín otra vez a este Pleno en vez de mostrar vergüenza por el Gobierno más corrupto de toda la historia de España", ha declarado el presidente del Pleno.

Ya centrado en la pregunta, Fanjul ha recordado que en el Pleno 2020 se aprobó un acuerdo que instaba la Junta de Gobierno a desarrollar y aplicar las recomendaciones realizadas por el exComisionado de la Memoria de este Ayuntamiento y, a la vez, se instaba también a la Junta de Gobierno a reponer en el Memorial del Cementerio del Este las lápidas con los nombres de las personas fusiladas por el Franquismo.

"Resulta que aquel Comisionado poco dudoso creado por Manuela Carmena había concluido que lo que contribuía a la memoria y a la reconciliación era un memorial sin nombres, así que nada de placas", ha aclarado.

Fanjul ha insistido en que los miembros del Comisionado "por consenso adoptan el acuerdo de mantener el proyecto de intervención memorialística ya acordado, si bien sin incluir los nombres de las personas fusiladas".

Lo que se acordó fue "la creación de dos memoriales uno para las víctimas del Franquismo y otras para las víctimas de la República pero el Ayuntamiento consideró que era muy caro volver a hacer otro memorial para las víctimas del franquismo".

Además "el Comisionado vio favorable unificar en un solo memorial las de las víctimas de ambos bandos porque lo consideraba que era la única forma". "Por esa razón cuando el pleno aprobó en 2020 un acuerdo en el que se instaba a aplicar las recomendaciones del comisionado y a la vez no aplicarlas, el Ayuntamiento optó por aplicarlas. Cumplir acuerdos es algo que hacemos en este Pleno", ha aseverado Fanjul.