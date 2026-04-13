PP contrapone el encuentro de Ayuso con la Nobel María Corina Machado con viajes de Sánchez a "dictaduras" como China

Archivo - La Nobel de la Paz María Corina Machado - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / ContactoPho

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha contrapuesto el encuentro que mantendrá la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con la Nobel de la Paz y opositora venezolana, María Corina Machado, con los viajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "dictaduras" como China.

Así lo ha trasladado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de conocerse que Ayuso recibirá este sábado en la Real Casa de Correos a Machado y al líder opositor Edmundo González. Por su parte, Sánchez está inmerso en su cuarto viaje institucional a China donde se reunirá, entre otros, con su presidente, Xi Jinping.

Díaz-Pache ha afirmado que Sánchez ha ido al gigante asiático para "poner tierra de por medio" mientras se juzga el 'caso Koldo' y ha afeado la visita a los "líderes comunistas" y también al rey de Marruecos, Mohamed VI.

"Suman desde luego muchas más de las que ha hecho a otros países de nuestro entorno, a otros presidentes democráticos de nuestro entorno, como la presidenta Meloni (Italia), con la que compartimos, por ejemplo, preocupaciones en materia de inmigración", ha sostenido Díaz-Pache, quien cree que Sánchez está "más cómodo con autócratas, con dictadores, con dictaduras comunistas" al tiempo que es "felicitado por todo tipo de terroristas".

Ante ello, el 'popular' ha afirmado que ellos están "con la democracia, con la libertad y María Corina Machado", a quien ha calificado como " referente para toda una generación que ha crecido viendo cómo se degradaba la institucionalidad de un país hermano como es Venezuela".