PP critica que se usen derechos de trabajadores para hacer "electoralismo" con huelga e izquierda pide "justicia"

Los diputados en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha criticado este jueves que se utilicen los derechos de los trabajadores para hacer "electoralismo" con la huelga general del 11 de noviembre, mientras que la izquierda ha pedido "justicia y equidad" y Vox ha insistido en que es una huelga "política contra la oposición".

Ha sido en el marco de una Proposición No de Ley (PNL) en la que Más Madrid pedía que se garantizase el "pleno ejercicio" del derecho a huelga fijando servicios mínimos "estrictamente proporcionados y negociados", además de promover la renovación de los convenios colectivos e iniciar conversaciones son los agentes sociales para acometer una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La primera en intervenir ha sido la diputada de Más Madrid Jimena González, quien ha reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haber dicho que la huelga general la convoca la "corrupción mafiosa de los sindicatos". González entiende que va contra el "contrato social" sobre el que sustenta España y su "funcionamiento constitucional de la garantía de los derechos de los trabajadores".

"Ustedes tratan de convencernos todo el rato de que el problema es el conflicto. El problema es la ausencia de justicia y de equidad. Y el conflicto es la herramienta que tiene la clase trabajadora para exigir esa justicia y esa equidad que ustedes nos están robando", ha reivindicado González.

La diputada ha subrayado que el derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española y que las administraciones lo que tienen que hacer es "reconocer, respetar y garantizar el derecho a huelga".

PP SEÑALA QUE DERECHO A HUELGA "NO ES PROPIEDAD" DE LA IZQUIERDA

De su lado, la parlamentaria 'popular' Alicia Sánchez-Camacho ha defendido que el derecho constitucional a huelga está recogido en la Constitución y "no es propiedad de la izquierda ni lo han conseguido" ellos sino que pertenece "a los millones de españoles", a la vez que ha asegurado que no van a permitir que se "tergiverse y manipulen con huelgas políticas y activismo y delincuencia los derechos de los trabajadores".

"Es una huelga política y es la correa de transmisión de la izquierda porque están desesperados", ha aseverado, a la vez que ha criticado que se quiere "hacer electoralismo y precampaña electoral" utilizando la negociación colectiva que quieren convertir en "toneladas de basura".

En su intervención ha tenido palabras en recuerdo de "la mejor ministra" Fátima Báñez, encargada de las carteras de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP y fallecida en la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), quien consiguió "recuperar los errores y el desastre" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y un PSOE "demagogo y parlanchín". "Los derechos laborales de este país a principios del siglo XX los consiguieron los conservadores. Antonio Maura, Eduardo Dato... Esa es la verdadera historia y ustedes son los de los contratos basura", ha lanzado.

El socialista Juanjo Marcano ha reivindicado los avances económicos durante los gobiernos del presidente Pedro Sánchez, pero ha indicado que hay que "seguir avanzando" para que el crecimiento "llegue en mayor medida a las familias, a las trabajadoras".

"Nadie es verdaderamente libre cuando su trabajo no es digno y cuando adquirir o alquilar una vivienda es una misión imposible para una nómina normal", ha lanzado. Por ello considera que es imprescindible que el Gobierno regional "respete el derecho constitucional a la huelga" y a la manifestación pacífica porque "acceder una vivienda es un lujo inalcanzable".

VOX VE EN EL GOBIERNO "EL ÚNICO CULPABLE DE LA PRECARIEDAD"

La diputada de Vox Ana Cuartero ha señalado que se trata de una "huelga política" que reconocen hasta los propios sindicatos y que es "inaudita y contra la oposición". "Ustedes llevan ocho años recibiendo dinero de la saca pública, comiendo y engordando y olvidando los derechos de los trabajadores y ahora, al final de la legislatura, cuando ven peligrar un platito de gambas bien calientes, vienen a incendiar las calles. El único culpable de la precariedad de la miseria en la que están sumidos los trabajadores españoles son ustedes", ha lanzado.

Así, considera que lo que hay que conseguir no es una subida del Salario Mínimo Interprofesional por decreto, algo que solo "esparce la pobreza entre los trabajadores", sino pelear para que España alcance "el pleno empleo" y que el que llegue al país y no trabaje "se tiene que volver a casa".