PP defiende que gestión de la sanidad madrileña es "absolutamente correcta" y critica que a PSOE no le "valga nada"

Archivo - El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones a los medios durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid es hoy escenari - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido este jueves que la gestión de la sanidad madrileña es "absolutamente correcta" y ha criticado que al PSOE no le "valga nada" de lo que hace la Comunidad de Madrid.

Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas desde la Asamblea de Madrid después de que el PSOE-M haya anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas la "condonación" de 71 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid al Grupo Quirón y Ribera Salud.

"Hay que recordar que el PSOE ataca el modelo de colaboración público-privada en la sanidad madrileña, no ataca la colaboración público-privada en comunidades autónomas donde ellos gestionan, como es Cataluña", ha censurado.

Además, el portavoz 'popular' ha subrayado que en el presupuesto sanitario de Madrid "el 90% se dedica a la gestión directa y solo un 10%, a la gestión indirecta", a la vez que ha criticado que el PSOE se "enfade" por pagar a empresas que colaboren con la Comunidad y también si no pagan.

"Todas las actuaciones de la Consejería de Sanidad están auditadas no solo por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, sino también por el Tribunal y la Cámara de Cuentas. Si tienen alguna irregularidad detectada o una sospecha, hacen muy bien acudir a las instancias que consideren, pero desde luego nosotros estamos absolutamente confiados", ha reivindicado.