PP dice que "honra" a la concejala de Collado Villalba haber dimitido y tacha a la izquierda de "sectaria"

Obra de teatro 'Ser Mujer' - XANA TEATRE

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que le "honra" a la exconcejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba Noelia Rosario Díaz Vaca (PP) haber dimitido y ha cargado contra la izquierda "sectaria" que ha estado "durante años atacando a cualquier expresión que no estuviera de acuerdo con su credo ideológico".

Así lo ha trasladado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado por Díaz Vaca, que cesaba de su cargo después de las críticas recibidas por interrumpir el sábado la representación de una obra de teatro feminista de la compañía Xana Teatre protagonizada por la actriz Susana Pastor con un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' enmarcado en la programación del Consistorio por el 8M.

"Me parece patético ver a la izquierda salir en tromba por un caso como este, un caso menor, en un municipio de Madrid, que se saldó rápidamente con la dimisión de la concejala", ha reprochado el portavoz 'popular'.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado que el Gobierno regional y la derecha "se llenan la boca con la palabra libertad", pero luego "no pierden un segundo para subirse a un escenario y cortar un espectácilo que estaba teniendo lugar".

"Ojalá, ojalá las dimisiones en el Partido Popular fueran más habituales", ha planteado Manuela Bergerot, apuntando a continuación a Móstoles. Ha recordado que hace un mes que se conoció la acusación de abuso laboral y sexual contra su alcalde, Manuel Bautista, y "todavía no ha dimitido".

"No ha dimitido porque Isabel Díaz Ayuso es su gran protectora. Recordemos que la concejala del Partido Popular que denunció ese acoso sexual y laboral por parte de Manuel Bautista, no solo no recibió ayuda de Isabel Díaz Ayuso, a la que acudió en dos ocasiones y esta la dejó tirada, sino que además la han amenazado", ha cargado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que la interrupción de este espectáculo es "un síntoma más de la deriva ultraderechista" del PP de Madrid que es "un partido en descomposición".

Ha negado que la dimisión sea suficiente porque "el problema no es la concejala" sino el PP de Madrid con su "actitud de que todo les vale y que no tienen por qué respetar unos mínimos".

Por último, para el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna este episodio es una muestra del intento de PP de "sorber y soplar" al mismo tiempo. "El feminismo y el 8M es un ejemplo muy claro", ha planteado señalando las "contradicciones".

Cree que le "pasa factura" porque hay personas que "no es lo que esperaba en el partido que milita" y cree que no se les está dando "certidumbre" sino "cambiando de criterio cada dos por tres".