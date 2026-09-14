PP dice que hubiera sido "muy imprudente" celebrar el partido de mañana del Rayo en Vallecas: "Hay que ser riguroso"

Aficionados del Rayo Vallecano - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha defendido este lunes que hubiera sido "muy imprudente" celebrar el partido de este martes entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol en el estadio del club madrileño y ha insistido en que en temas de seguridad "hay que ser riguroso".

Lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, después de que tanto su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, como la del PSOE, Mar Espinar, reclamaran que el club volviera ya mañana tras recibirse el informe "favorable" de la auditoría independiente para analizar el estado del estadio.

Díaz-Pache ha planteado que el Ejecutivo regional ha recibido el resultado del estado y que a continuación son los técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes encabezada por Mariano de Paco deben ahora elaborar un informe con estos resultados.

Una vez con él, De paco podrá dictar una orden para revertir las medidas cautelares que impiden al Rayo celebrar los partidos en su estado. "Pero hasta que no ocurra eso, hasta que no se vea el resultado de la auditoría, hasta que los técnicos no puedan hacer el informe correspondiente, pues sería muy imprudente por parte de la Comunidad de Madrid levantar unas medidas cautelares que se pusieron por una razón", ha defendido Díaz-Pache, quien también se ha referido a La Liga, que "tendrá sus plazos".

DE PACO MIRA A OCTUBRE

De Paco afirmaba esta mañana en una entrevista en 'Telemadrid, recogida por Europa Press, que espera que el Rayo pueda volver al estadio para su siguiente partido como local en octubre y rechazaba ya que la vuelta pudiera ser ya este martes contra el RCD Espanyol, que se celebrará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

Por contra, el Rayo Vallecano ha emitido un comunicado mostrando su sorpresa y afirmando que "no comprende" que no se haya alzado ya la medida cautelar. Ha apuntado a un "compromiso expresado" por el Ejecutivo regional de que lo haría cuando recibiera el informe favorable.

En este punto ha coincidido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha pedido la comparecencia del consejero del ramo para explicar la situación del estadio, que está "propiciando problemas deportivos y de imagen".

Ha destacado que si ya existe un informe de auditoría al estadio "por qué mañana, que hay un partido de fútbol en casa, no se celebra en el estadio del Rayo Vallecano". "¿Cuál es el obice legal para que el consejero haya decidido no celebrar este partido si finalmente así pasa?", ha cuestionado.

También se ha expresado en estos términos la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha planteado que si "el estadio se supone que ya está", "no se entiende" que no acoja ya el partido de este martes. "Una vez más debería dar explicaciones y el club también", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, preguntada por la celebración del partido este martes ha afirmado que "toda la gestión" alrededor del estadio es "un fracaso tanto de (Raúl Martín) Presa como de (Isabel Díaz) Ayuso. Es un maltrato a sus aficionados que no tienen el respaldo de un gobierno autonómico", ha incidido tras insistir en que es el "único equipo de barrio que está jugando en Primera División".