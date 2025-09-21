Fotografía del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid con su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en primer plano durante una entrevista con Europa Press. - FERNANDO SÁNCHEZ

Reivindica sus reformas de leyes LGTBI y Trans y dice estar "pendiente" del TC para aprobar sus modificaciones "técnicas"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que su partido no tiene la "diarrea legislativa" de la izquierda de "aprobar leyes al peso, por número de páginas en boletines oficiales" y ha señalado que actualmente están centrado en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, que llegarán en unas "tres semanas" a la Cámara de Vallecas.

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press en la que ha sacado pecho de que la región tendrá unas Cuentas para el próximo año gracias a la mayoría absoluta del PP frente a un Ejecutivo central que "no tiene gasolina".

"Sánchez no tiene presupuestos, en esta legislatura no ha tenido ninguno. Por lo tanto está prorrogando presupuestos de legislaturas anteriores. Eso es un escándalo y que además está faltando a su obligación constitucional de presentar al menos proyectos de presupuestos. Se aprueben o no", ha planteado Díaz-Pache, quien entiende que no tiene "el valor" porque es conocedor de que sus socios "se los van a tumbar". En cambio, ha destacado que Madrid continuará con unas cuentas "que acompañan a las necesidades de los madrileños".

Preguntado por cuáles serán los principales objetivos legislativos de este curso político que ha arrancado en septiembre, ha indicado que su Grupo Parlamentario tiene 70 escaños y que "llevan a cabo un trabajo" de revisión para "ajustar la legislación" regional a lo necesario.

Una labor que va a compasada de "reducir burocracia" y "eliminar normas que están obsoletas". "Todo eso lo hacemos con mucho cuidado, con mucho rigor técnico y a pesar de que en la Asamblea muchas veces se oye solo el ruido", ha reivindicado.

Esta tarea minuciosa es la que ha adelantado que también acometeran sus compañeros con las enmiendas que presente la oposición a las cuentas regionales que se estudiarán con "detenimiento y cariño". "Esa es la principal ocupación que va a tener la Asamblea en los próximos meses. El resto de normas las iremos trayendo cuando sea oportuno", ha subrayado.

Preguntado por la modificación que registró el PP el pasado año para cambiar artículos puntuales de las reformas de las leyes Trans y contra la LGTBIfobia, Díaz-Pache ha asegurado estar "muy conforme y muy contento" con los textos originales aprobados en 2023 por el PP de Ayuso.

Ha recordado que lo registrado en 2024 respondía al recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España y que están aún pendiente del pronunciamiento para "ver qué hacer a continuación".