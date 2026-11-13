PP Fuenlabrada presentará denuncia tras un ataque con lanzamiento de huevos a afiliados en pegada de carteles del 29n

Un cartel del PP por el 29N en Fuenlabrada con una macha por el lanzamiento de un huevo
Un cartel del PP por el 29N en Fuenlabrada con una macha por el lanzamiento de un huevo - PP DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 11:32
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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Fuenlabrada ha presentado una denuncia después de que anoche afiliados del partido sufrieran un ataque con lanzamiento de huevos e insultos durante la pegada de carteles que dio el pistoletazo de partida a la campaña de las elecciones generales del 29N.

Según ha afirmado el PP en un comunicado, el episodio tuvo lugar alrededor de las 2 horas, cuando los ocupantes de un vehículo de color blanco comenzaron a increpar a los militantes 'populares' al grito de 'Fachas, hijos de puta. Luego vengo a quitaros el cartel'.

"Lejos de tratarse de un incidente aislado, según relatan los afectados, el mismo vehículo regresó minutos después al lugar y sus ocupantes lanzaron varios huevos contra los afiliados que continuaban realizando las labores de colocación de carteles", han afirmado.

El PP de Fuenlabrada ha advertido que "ningún huevo" va a "detener el cambio necesario". "No tenemos miedo, el cambio es imparable", han insistido tras tachar de "intolerable" que sus afiliados sean "objeto de intimidaciones".

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