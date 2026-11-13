PP Fuenlabrada presentará denuncia tras un ataque con lanzamiento de huevos a afiliados en pegada de carteles del 29n

Un cartel del PP por el 29N en Fuenlabrada con una macha por el lanzamiento de un huevo - PP DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Fuenlabrada ha presentado una denuncia después de que anoche afiliados del partido sufrieran un ataque con lanzamiento de huevos e insultos durante la pegada de carteles que dio el pistoletazo de partida a la campaña de las elecciones generales del 29N.

Según ha afirmado el PP en un comunicado, el episodio tuvo lugar alrededor de las 2 horas, cuando los ocupantes de un vehículo de color blanco comenzaron a increpar a los militantes 'populares' al grito de 'Fachas, hijos de puta. Luego vengo a quitaros el cartel'.

"Lejos de tratarse de un incidente aislado, según relatan los afectados, el mismo vehículo regresó minutos después al lugar y sus ocupantes lanzaron varios huevos contra los afiliados que continuaban realizando las labores de colocación de carteles", han afirmado.

El PP de Fuenlabrada ha advertido que "ningún huevo" va a "detener el cambio necesario". "No tenemos miedo, el cambio es imparable", han insistido tras tachar de "intolerable" que sus afiliados sean "objeto de intimidaciones".