El PP insiste en que la acampada de Sol es una "ocupación ilegal" mientras la izquierda celebra la decisión judicial

Decenas de personas pasean por la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista desde este jue - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido este lunes en que la acampada en la Puerta del Sol contra la situación de la vivienda es una "ocupación ilegal de la vía pública", si bien ha asegurado que su formación respeta la decisión de la Justicia --que ha rechazado el desalojo inmediato que había solicitado el Gobierno de la Comunidad de Madrid-- mientras que la izquierda ha celebrado la pronunciación judicial.

"Seguimos insistiendo en que es una ocupación ilegal de la vía pública, que han tomado la Puerta del Sol y que desde luego no deberían permanecer allí", ha manifestado Díaz-Pache en rueda de prensa al término de la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha acusado a los manifestantes de "vandalizar" tanto el Oso y el Madroño, como la propia Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.

Según el portavoz 'popular, "hay gente trepando" por el edificio que corona el kilómetro cero, una situación que "no se permitiría en ningún otro espacio público". "Desde luego nadie les permitiría acercarse al Palacio de la Moncloa a menos de varios centenares de metros", ha denunciado, acusando de esto al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a quien ha tachado de "perro fiel del sanchismo".

"Está permitiendo esta vergüenza, que es un agravio para todos los madrileños, que es un horror para los comerciantes, para los turistas, para quienes nos gusta disfrutar de nuestra ciudad y nuestra región", ha añadido Pache, a la vez que ha insistido en que su partido respeta la decisión del TSJM, aunque seguirá denunciándolo y "tomará las medidas que estime oportunas".

En concreto, la Justicia ha rechazado este lunes la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada desde el 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, desestima la vía de urgencia y acuerda tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario.

LA IZQUIERDA CELEBRA LA DECISIÓN Y DEFIENDE EL DERECHO DE REUNIÓN

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha insistido en que la acampada en Sol "acabará cuando lo decida quienes le están dando vida", al tiempo que ha reprochado a la presidenta madrileña que "le sobra la libertad de reunión" pero que la Justicia le ha recordado que "los derechos fundamentales están por encima de sus ocurrencias".

"Ella quería despertarse todos los días y ver desde la terraza de su aticazo la casa de su madre, y lo que ve es una acampada de los jóvenes por el derecho a la vivienda. Por mucha acampada que ella quiera desalojar, no puede", ha remachado la portavoz de Más Madrid.

En esta misma línea, la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha incidido en que los acampado están ejerciendo su derecho a reunión contemplados en la Constitución. "Entiendo que esto de la Democracia, de los Derechos y de las Libertades a la señora Ayuso y a la extrema derecha les sorprendan, pero a nosotros no", ha dicho.

Por contra, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha suscrito la postura de los 'populares' y ha recalcado que la Puerta del Sol "tiene que ser desalojada". "Hay que hacer algo porque están ocupando de forma ilegal un espacio público y está suponiendo un perjuicio para todos los madrileños. Hay que actuar", ha aseverado.