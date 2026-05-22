El PP de Madrid activa el modo preelectoral a un año de las elecciones en el que se meterá "en cada charco"

(I-D) El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el acto de balance político - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha activado este viernes el modo preelectoral cuando queda un año para las elecciones autonómicas y municipales prometiendo meterse "en cada charco" tras tres años de mayoría absoluta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Lo han hecho en un acto en el parque de Berlín acompañados del secretario general madrileño, Alfonso Serrano; el presidente de NNGG Madrid, Ignacio Dancausa; la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán; el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez; alcaldes y diferentes portavoces de municipios.

El PP de Madrid activa así su maquinaria electoral cuando queda un año para las elecciones con esta fiesta mitin, con participación de en torno a 3.000 personas según fuentes 'populares', amenizada con la música del clásico dj Pulpo.

En la misma, se ha podido escuchar el himno de las pasadas elecciones, 'Ganas', y una nueva canción con el título de 'Vamos a más'. Al finalizar, se han unido todos al ritmo de 'Lady Madrid'.

"METERSE EN CADA CHARCO"

La presidenta ha reivindicado que al PP de Madrid le gusta "meterse en cada charco" porque sabe que "la verdad incomoda". "Damos esa batalla, en contra de las imposiciones, en contra de las personas que pretenden colectivizar, empobrecer, en contra de aquellos que se esconden en los eufemismos para tapar impunidad", ha defendido.

Así, ha subrayado que en Madrid se "comprometen, trabajan y dan todas las batallas" porque son "leales a unos valores". "Gestión, por supuesto, toda la gestión en nuestros ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Toda España sabe que si tiene un problema, aquí está su región capital", ha defendido.

Todo ello en contraposición a un Gobierno de España cuya "corrupción le obliga a convocar elecciones" y a un presidente, Pedro Sánchez, que está "obligado a irse a su casa".

Díaz Ayuso ha reivindicado que es "imprescindible" convocar elecciones en España porque la "corrupción" es ya "un escándalo que traspasa fronteras", pero el presidente del Gobierno tiene "miedo a convocar" los comicios y "pasar a ser vecino de (José Luis) Ábalos y de Koldo (García) y de todos los que quedan".

EL "CORRUPTO" PSOE Y LOS "PAGAFANTAS" DE MÁS MADRID

Por su parte, el alcalde de la capital ha contrapuesto la "España de la honestidad" frente al "partido corrupto" que es el PSOE y sus "pagafantas, los Más Madrid de la vida", remarcado que "no se puede permitir ni un solo minuto de la izquierda y del socialismo", para reiterar sus ganas de volver a concurrir como candidato a la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán dentro de un año.

"El 23 de mayo de 2027, a la izquierda le diremos que frente a sus camisetas, sus pancartas y sus manifestaciones, nosotros los votos, nuestras mayorías y la confianza de los madrileños, porque nosotros no vamos ni de camisetas ni de pancartas, vamos de personas y las personas volverán a darnos su confianza", ha defendido.

De su lado, el secretario general madrileño ha asegurado que "no hay partido como el PP de Madrid", "el mejor de España" y que traba "por Madrid y por España".

"Cada año somos más. Tienes detrás un ejército de madrileños, que como sabemos, como hemos visto en el día de hoy, somos mayoría y que lo que seguimos es trabajando con ilusión, con ganas, con más ganas que nunca, por Madrid y por España", ha defendido, frente a un PSOE que quiere "montar fiestas orgías" pero tiene "a todos en la cárcel".