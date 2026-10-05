El PP de Madrid aprueba el Comité de Campaña para las elecciones con Alfonso Serrano como jefe de campaña en la región

Archivo - El presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este lunes la Junta Directiva Autonómica del partido, en la que se ha aprobado el Comité de Campaña para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y se ha designado al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, como jefe de campaña.

Además, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, será la responsable de Organización y Electoral; el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, será el responsable de Acción Política; y el viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad, José Antonio Sánchez, será el responsable de Coordinación Municipal y Autonómica, ha informado el PP de Madrid en un comunicado, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes la convocatoria de elecciones.

Por su parte, Oliva García será la encargada de coordinar la campaña de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, la del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente nacional del Partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a la Junta Directiva Autonómica, en la que el PP de Madrid ha comenzado ya a preparar las elecciones generales, que serán "la prioridad absoluta del partido durante las próximas semanas".

Para ello, la formación ha decidido dar prioridad a la campaña electoral frente al Congreso del PP de Madrid que estaba previsto celebrarse ese mismo fin de semana.