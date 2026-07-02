PP de Madrid celebra que se archive "un bulo" contra Miguel Ángel Rodríguez y subraya la "imagen patética" de izquierda

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado este jueves el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que era "un nuevo bulo", y ha subrayado la "imagen patética" que ha dado la izquierda.

Lo ha trasladado así a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, tras conocerse que la jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta regional por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación a dos periodistas al concluir que no existen indicios suficientes.

"Lo que hace es archivar un nuevo bulo contra el entorno de la presidenta, en este caso, contra su jefe de gabinete, una denuncia más archivada y un intento más de la izquierda española y madrileña de empatar en causas judiciales", ha afirmado Díaz-Pache.

Así, ha insistido en que la izquierda muestra una "imagen patética" buscando "un empate" y ha subrayado que solo hay dos modelos distintos, "uno que funciona y que es útil para los madrileños, y un Gobierno (de la nación) que es una organización criminal".