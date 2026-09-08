PP de Madrid celebra que TS "le pare los pies" al Gobierno con 'ley de nietos' que quería "sacar votantes de la manga"

1115337.1.260.149.20260908191231 Archivo - El senador popular Alfonso Serrano atiende a los medios durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha celebrado este martes que la Justicia "le haya parado los pies" al Gobierno de la nación con la denominada como 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados, y que quería sacar "votantes de la manga".

Lo ha expresado así en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el Tribunal Supremo haya resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

El 'número dos' del PP de Madrid ha subrayado que se trata de un proceso que ha estado "viciado desde el comienzo" porque no se pueden fiar de un Gobierno con un presidente, Pedro Sánchez, que "llegó a presidir su partido haciendo trampas en su propio proceso de primarias".

"Si tenemos un presidente que utilizó urnas de cartón y metía votos en las urnas, no podemos fiarnos de un Gobierno que pretendía incrementar el censo de forma fraudulenta. Llevamos más de un año denunciando el retorcimiento de la aplicación de la 'ley de nietos' por el incremento del censo de nacidos en el exterior, ha defendido.

Considera Serrano que hoy el TS ha dejado claro que "no se puede incrementar de forma descontrolada el censo en base a una interpretación torticera de una instrucción de la hermana de Óscar Puente en el Ministerio". Es por ello que cree que es "un gran día para la democracia y para la Justicia" frente a un Gobierno que pretendía ganas las elecciones "sacándose de la manga nuevos votantes" y no "convenciendo a la gente".