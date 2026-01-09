PP de Madrid cree que hay que investigar a Zapatero "política y judicialmente" y apunta a su "imagen dañina" para España

Archivo - El senador del PP, Alfonso Serrano, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado este viernes que hay que investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "política y judicialmente" y ha apuntado a su "imagen dañina" para España en estos momentos al ser "un personaje cada vez más oscuro".

"Hace ya algunas semanas salieron algunas informaciones de miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos que decían o que avanzaban que si caía (Nicolás) Maduro, el siguiente sería José Luis Rodríguez Zapatero. Hay muchísimas incógnitas en lo que es la gestión de los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones en 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

Así lo ha expresado después de que la Audiencia Nacional (AN) haya consultado a la Fiscalía si considera que el tribunal es competente para investigar la querella que presentó la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Piña acuerda abrir diligencias previas y emplaza al Ministerio Fiscal a que "emita informe sobre la competencia" de la Audiencia Nacional "para la instrucción".

Considera Serrano que Zapatero lo que está haciendo ahora es "tratar de ser leal a sí mismo y de perpetuar lo que pueda" el régimen de Maduro "del que presuntamente ha vivido", además de insistir en que son "muchísimas las dudas y las explicaciones" que tiene que dar, también en la Comisión de Investigación en el Senado.

El 'número dos' del PP de Madrid ha apuntado a los "intereses" del entorno familiar del expresidente en Venezuela y ha criticado las "buenas palabras" de miembros del Gobierno de Maduro hacia Rodríguez Zapatero. "Si de mí hablara un régimen como ese, yo me preocuparía y mucho", ha expresado.