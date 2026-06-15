PP de Madrid destaca 80 millones en climatización de centros y recuerda "responsabilidad" de ayuntamientos en colegios

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha destacado este lunes la inversión de 80 millones de euros en la climatización de centros educativos durante toda la legislatura y ha recordado también la "responsabilidad" de los ayuntamientos en las obras de colegios.

"El Gobierno regional está trabajando desde hace años en solucionar este problema y hay que recordar que la responsabilidad de los colegios es de los ayuntamientos, que son los propietarios de los edificios, y la Comunidad, de los institutos", ha explicado el portavoz.

Así, Díaz-Pache ha recordado que en los últimos años, desde 2019, se han realizado cerca de 1.500 actuaciones en mil centros educativos para la mejora de las temperaturas en las aulas. A ello, ha añadido que los centros educativos terminan próximamente el curso y se trata de inversiones que son "extraordinariamente grandes" que duran a veces años.

"Este debate pues no puede quedarse como que el Gobierno no está trabajando cuando invierte esos 80 millones de euros durante toda la legislatura", ha insistido.