PP de Madrid exige "aclaración inmediata" del delegado del Gobierno y asegura que siempre está detrás de "chanchullos"

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este martes una "aclaración inmediata" de lo ocurrido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras ser imputado y ha asegurado que este siempre está cerca de "posibles corruptelas y chanchullos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el juez Juan Carlos Peinado, a cargo del denominado 'caso Begoña Gómez', haya acordado admitir a trámite una querella presentada por Vox y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación de caudales públicos al participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno.

"Desde el Partido Popular de Madrid exigimos una aclaración inmediata. Exigimos que el día 14 de mayo el actual delegado acuda al juez y le diga absolutamente toda la verdad. Esperamos que no haga como todos sus compañeros que de manera cobarde dicen que no se acuerdan o no tienen nada que testificar", ha criticado el 'número dos' del PP de Madrid.

Además, ha afirmado que el delegado, "que es tan valiente como para acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o atacar al PP de Madrid", tiene que demostrar ahora "esa gallardía de la que presume y sino, que dimita".