PP de Madrid exige el cese o dimisión de Mercedes González y Marlaska por "atacar" el trabajo de la Guardia Civil

El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras las informaciones conocidas sobre esta última, a la que ha acusado de "atacar" el trabajo del Instituto Armado desde la propia Dirección General.

"Lo que estamos conociendo en las últimas semanas es algo lamentable en todos los sentidos", ha señalado Serrano en declaraciones a los medios desde Alcalá de Henares, donde ha señalado que el Gobierno de España y el PSOE han utilizado, a su juicio, "las estructuras del Estado para atacar a los contrapoderes de una democracia".

El popular ha censurado además que, "desde la dirección de la Guardia Civil", se haya atacado "el trabajo de la propia Guardia Civil", con la connivencia, según ha dicho, "por acción u omisión" del ministro del Interior, "que o le han mentido o nos ha mentido a todos".

"Es lamentable lo de esta persona. Un entonces juez respetado en la lucha contra el terrorismo se ha convertido en el principal traidor a las víctimas del terrorismo y el principal traidor a los propios guardias civiles", ha afirmado en referencia a Marlaska.

Por ello, Serrano ha reclamado "su cese o su dimisión" y también la de la directora general de la Guardia Civil. Además, ha trasladado el apoyo y reconocimiento del PP de Madrid a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía y a la Guardia Civil.

"Cuando esas personas decidieron opositar y presentarse al cuerpo, sabían que tenían que luchar contra la delincuencia, pero nunca pensaron que tuvieran que luchar precisamente contra delincuentes que eran sus jefes o su propio Gobierno", ha señalado.

El secretario general del PP madrileño ha sostenido que cualquier democracia cuenta con un sistema de contrapesos para proteger el Estado de derecho frente a agresiones externas, pero ha advertido de que "lo que nunca pensaron" es que hubiera que defenderse de ataques "desde dentro del propio sistema". "Es en lo que ha convertido Pedro Sánchez, que se ha convertido en un auténtico peligro para la democracia", ha añadido.

"NO DEBERÍA DURAR NI UN MINUTO MÁS"

Preguntado por Mercedes González, que fue delegada del Gobierno en Madrid antes de asumir la Dirección General de la Guardia Civil, Serrano ha afirmado que todo lo relacionado con "cloacas", "ponzoña" y el PSOE le sorprende "realmente poco".

"Lo de Mercedes González, que fue también delegada del Gobierno y la recordamos nefastamente, es un ejemplo de lo que no debe ser", ha indicado.

A juicio de Serrano, el Gobierno de España utilizó la Dirección General de la Guardia Civil "para ir colocando a amigos o atender compromisos". También ha criticado que los guardias civiles se han quejado "permanentemente" del trato "inhumano y poco profesional" que reciben por parte de sus mandos, en referencia al ministro del Interior y a la directora general.

Serrano ha sostenido que González decía no conocer a "la jefa de las cloacas" (en referencia a Leire Díez), pero que "no solo se intercambiaba mensajes", sino que "fue a verla a la Dirección de la Guardia Civil".

"Eso pone en entredicho a la propia directora de la Guardia Civil. Por eso no debería durar ni un minuto más, debería dimitir. Y si le ha mentido a Marlaska, Marlaska debería cesarla", ha reclamado.

El secretario general del PP de Madrid ha concluido que este asunto "no va" de una persona concreta ni solo de la directora de la Guardia Civil, sino de "una cloaca organizada sistemáticamente por parte de la dirección del PSOE".

"Todo el mundo le ha puesto nombre. Hay unos que en los papeles lo llaman 'the one', Óscar Puente lo llama 'el puto amo'; yo lo llamo el todavía presidente del Gobierno", ha rematado.