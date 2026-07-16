PP de Madrid exige dimisiones en el Gobierno por "amedrentar" a guardias civiles: "La democracia está herida"

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este jueves dimisiones en el Gobierno de la nación por "amedrentar" a guardias civiles y ha afirmado que "la democracia está herida" y que "el agresor es Gobierno de Pedro Sánchez" porque es "el responsable del intento de instrumentalización del aparato del Estado para atacar" adversarios políticos.

Lo ha señalado así en declaraciones a los medios de comunicación después de que la Comunidad de Madrid haya denunciado que el Gobierno de la nación usó "espuriamente" a la Guardia Civil con el objetivo de "boicotear" el acto institucional por el Dos de Mayo, después de que el diario 'ABC' haya publicado que la cúpula de la Guardia Civil "coaccionó" a un general para boicotear este acto.

"La dirección de la Guardia Civil ha tratado de boicotear a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La democracia está herida. Exigimos explicaciones y exigimos dimisiones tanto de la directora de la Guardia Civil como del máximo responsable del cuerpo en la Comunidad de Madrid: el delegado del Gobierno", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha subrayado que "basta ya" de utilizar las herramientas de Estado "en contra de adversarios políticos" y espera un pronunciamiento por parte de los socios del Gobierno porque "no todo vale en política".