PP de Madrid lamenta la elección de un alcalde de Nueva York que es "contrario a valores occidentales e izquierdista"

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha lamentado este jueves la elección del nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, que es "contrario a los valores occidentes y abiertamente izquierdista".

"A mí no me gusta que haya un alcalde en Nueva York, no por musulmán, sino por contrario a los valores occidentales, abiertamente izquierdista y abiertamente contrario a los valores que hicieron grande Estados Unidos y que le hicieron una tierra de oportunidades", ha valorado el portavoz del PP desde el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Considera que las medidas que se han conocido de este nuevo alcalde "no van en la línea de mejorar la vida de los ciudadanos" de Nueva York.

Zohran Mamdani ha ganado las elecciones locales con más del 50 por ciento de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, (respaldado por Donald Trump) y al republicano, Curtis Sliwa.

Mamdani se ha convertido de este modo en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada del país, superando el millón de votos y se ha reivindicado como un líder "joven, musulmán, socialista democrático".