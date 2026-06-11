PP de Madrid lamenta que España no tenga un Gobierno sino "un comité de crisis permanente" con "múltiples cloacas"

Archivo - El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha lamentado este jueves que España no tenga un Gobierno sino "un comité de crisis permanente" con "múltiples cloacas" del PSOE enfocadas a "atacar a jueces, fiscales, guardias civiles y servidores públicos".

"España lamentablemente ya no tiene un Gobierno, tiene un comité de crisis permanente enfocado únicamente, ya no a mantener a (Pedro) Sánchez en la Moncloa sino a mantenerle directamente alejado de la cárcel", ha criticado el portavoz 'popular' en la antesala del Pleno en la Asamblea de Madrid.

De esta manera, ha cargado contra un Gobierno que habla de "limpieza e higiene democrática contra la corrupción" mientras monta "una organización criminal" con facturas falsas en el marco de una "trama de financiación ilegal".

Además, ha censurado que los ministros solo estén dedicados a "salvarse" y, como ejemplo, ha puesto a la de Sanidad, Mónica García, que es "la peor ministra de la democracia" en su área y que se ha quedado "absolutamente sola" en el Consejo Interterritorial. "Sabemos que estaba sola, que tiene a la profesión médica en contra, y que llevan en huelga contra su gestión mucho tiempo", ha subrayado.

"Después de sus repetidos fracasos y la constancia de que Mónica García ha sido incapaz de resolver ningún problema y que está empeñada en crear problemas nuevos, creo que la única salida que tiene es la dimisión", ha incidido Díaz-Pache, además de criticar que el Gobierno esté "empeñado en pervertir" la democracia.