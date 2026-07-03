PP de Madrid llama "a la cordura y la ética" frente a un Gobierno que quiere "manchar el nombre" de la Guardia Civil

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en Pinto - PP DE MADRID

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha hecho este viernes un llamamiento a "la cordura, la ética y la honestidad" frente a un Gobierno de la nación encabezado por Pedro Sánchez que quiere "manchar el nombre" de la Guardia Civil.

Lo ha señalado así en declaraciones a los periodistas desde Pinto después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, acordara citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

El 'número dos' del PP de Madrid ha tildado de "hecho inaudito" que se esté investigando a la directora de la Guardia Civil, un cuerpo que asegura que está "indignado" con cómo el Gobierno está manteniendo a estas personas en su cargo.

Así, ha reprochado que Mercedes González siga como directora del Instituto Armado pese a encabezar una institución que en cualquier cargo, cualquier responsable o cualquier mando es apartado de sus funciones en casos como estos. "Estamos hablando de que no le imputan por una multa de tráfico, estamos hablando de que se les está imputando porque han trabajado o posiblemente colaborado contra sus propios compañeros guardias civiles que estaban investigando la corrupción del PSOE", ha afirmado.

Sin embargo, ha asegurado que en "lo alto de la pirámide" está Pedro Sánchez y ha cargado contra un PSOE que "quiere manchar su historia" y que va camino de "tener más imputados que diputados".

"Lo que no puede es manchar el nombre del Instituto Armado, de una institución que es reconocida y querida por todos los españoles como la Guardia Civil, para mantener en su puesto a personas que en este momento están imputadas de graves delitos. Pero como digo, en eso está el Partido Socialista", ha lamentado.